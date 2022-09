Hotelarze mają za sobą dobry sezon letni, jednak wojna w Ukrainie, postrzeganie Polski jako kraju frontowego i wizja gigantycznych podwyżek spędzają sen z powiek całej branży. Inwestycje hamują, a na rynku króluje niepewność.

Dramatycznie rosnące koszty, głównie nośników energii, gazu i usług zaopatrzenia hoteli zabijają efektywność biznesu.

MICE jeszcze się w pełni nie odbudował. Wydaje się, że biznes wraca, ale pojawiają się nowe wyzwania związane z zarządzaniem. Do tego turystyka zagraniczna odradza się powoli.

Od trzech lat inwestycje hotelowe mają duży problem z pozyskaniem finansowania bankowego, co jest równoznaczne z zatrzymaniem realizacji wielu nowych projektów.

Tegoroczne wakacje były dobrym czasem dla hotelarzy. – Lipiec i sierpień to ponad 80-proc. frekwencja w ponad 50 proc. hoteli – podsumowuje Ireneusz Węgłowski, prezes, Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego, przewodniczący Rady Nadzorczej, Orbis.

W dobrej kondycji były zarówno hotele miejskie jak i biznesowe, chociaż widać wyraźne różnice w opiniach prelegentów na temat wyników obiektów.

Jak mówił Artur Kozieja, prezes zarządu, Europlan, w bardzo dobrej sytuacji znalazły się latem hotele w kurortach. – Obiekty wypoczynkowe, które mamy w portfelu, przekroczyły nawet nasze plany, jeśli chodzi o przychody. Gorzej wygląda sytuacja w hotelach miejskich – mówił podając przykład hotelu w Krakowie, w którym od marca 2022 brakuje turystów zagranicznych.

- Polska postrzegana jest jako kraj frontowy, a dla mieszkańców krajów zachodnich, jesteśmy na polu walki, co skutkowało odwoływaniem, a obecnie brakiem rezerwacji międzynarodowych eventów i wycieczek. Turyści zagraniczni jeszcze do nas nie wrócili - podsumował.

Orbis wskazuje poprawę kondycji również w swoich hotelach biznesowych. – Obserwujemy poprawę od marca, a w miesiącach letnich wypracowaliśmy wyniki porównywalne do 2019 roku – mówił, prezes zarządu, dyrektor generalny, Orbis SA.

Potwierdził to Gheorghe Marian Cristescu, prezes zarządu, Polski Holding Hotelowy. - Siedem naszych hoteli przylotniskowych zanotowało rekordowe wyniki – mówił.

- W hotelach Arche – tych, które działały już w 2019 roku - tegoroczne przychody są wyższe o ponad 25 proc. niż przed pandemią, natomiast wszystkie obiekty grupy zanotowały dwukrotnie lepsze wskaźniki - dodał Władysław Grochowski, prezes zarządu, Arche.

Jan Wróblewski, współzałożyciel, Zdrojowa Invest & Hotels potwierdził, że w skali całego roku, wyniki były porównywalne do 2019 roku. Wskazał na rosnące od początku br. przychody hoteli biznesowych i nieco słabsze niż w wakacje 2021 wyniki obiektów wypoczynkowych. – Tylko co dalej? – pytał. – W kolejnym roku na pewno będą bardzo duże problemy z kosztami. Marża hoteli turystycznych spadnie, a konkurencja z każdym rokiem drastycznie się zaostrza. Plany zakładają powstanie tysięcy pokoi w małych miejscowościach, w tym ok. 20 tys. apartamentów wakacyjnych – mówił.

Koszty i niepewność zabijają hotele

Mimo że przychody, frekwencje, średnie ceny poszły w górę i hotele mogłyby zarabiać, to wzrost kosztów zabija efektywność funkcjonowania.

– Dramatycznie rosnące koszty, głównie nośników energii, gazu i usług zaopatrzenia hoteli zabijają efektywność biznesu. Wciąż dają się we znaki braki w zatrudnieniu na kluczowych stanowiskach. To wszystko powoduje, że nie możemy ze spokojem i jasną perspektywą patrzeć w przyszłość – mówi Ireneusz Węgłowski.

- Ta bomba dopiero się zbliża. Orbis, już w okresie pandemii, wdrożył optymalizację kosztów, a w chwili obecnej udaje nam się utrzymać marżowość – mówi Dominik Sołtysik. – Wzrost cen energii będzie olbrzymim problemem w przyszłym roku – dodaje i podkreśla, że branża nie ma również rozwiązania na rosnącą inflację. – W średnim terminie czasu sytuacja nie będzie łatwa. Mam jednak nadzieję, że rynek się zrównoważy i uda się podnieść ceny na tyle, by przynajmniej częściowi wchłonąć podwyżki.

- Do COVID-u wydawało nam się, że umiemy dobrze optymalizować swoje koszty, ale COVID nauczył nas jeszcze więcej. Mając do czynienia z inflacją i wzrostem kosztów w tym roku, nasze wskaźniki są lepsze niż były. Oczywiście wzrósł nam z 4 do 8 proc. wskaźnik mediów. Największymi kosztami są koszty pracownicze. W tym roku nasi pracownicy otrzymali dwukrotnie podwyżki. Inwestujemy w ludzi, ale równocześnie więcej od nich wymagamy – przyznał Gheorghe Marian Cristescu. - Jesteśmy w stanie w mądry sposób optymalizować koszty i osiągnąć dobre wskaźniki. Nadal jednak pozostaje niepewność co do przyszłości – podsumował.

Brakuje turysty zagranicznego, brakuje MICE. Jak promować Polskę?

Przed nami sezon jesienny – historycznie bardzo korzystny dla hoteli i branży MICE. Tyle, że tym razem MICE jeszcze się w pełni nie odbudował. Wydaje się, że biznes wraca, ale pojawiają się nowe wyzwania związane z zarządzaniem. Do tego turystyka zagraniczna odradza się powoli.

- Powstaje pytanie: jak pozycjonować lepiej Polskę i odczarować wizerunek państwa jako kraju frontowego na arenie międzynarodowej - mówił Artur Kozieja, wskazując działania czeskich organizacji promujących turystykę, m.in. w polskich mediach.

- Promocja powinna być również lepiej zrównoważona i prezentować większą ofertę, niż tylko city break – dodał Jan Wróblewski.

Rafał Szmytke, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej potwierdził problemy branży turystycznej i MICE wynikające z postrzegania Polski jako kraju frontowego. - Nie liczmy na to, że turysta amerykański czy azjatycki będzie wiedział, jaka jest odległość polskich miast turystycznych od Kijowa – mówił. – W obszarze MICE mamy ok. 80 proc. kasacji wydarzeń, które zostały przełożone na „spokojniejsze czasy”. Pytanie, czy branża przetrwa do tego okresu – dodał.

Prezes POT opowiedział również o działaniach organizacji w ramach wsparcia turystyki na wschodzie. – Skupiliśmy się na kolejnej odsłonie promocji Polski Wschodniej wśród Polaków czy zapraszaniu zagranicznych dziennikarzy i tour operatorów. – Docieramy do opiniotwórczych osób i liczymy na to, że dzięki relacji na żywo uda się zmienić przekaz – zapewnił.

Zdaniem Ireneusza Węgłowskiego kluczowe jest uregulowanie cen energii. – Jeśli uda się to zrobić, planowanie różnego rodzaju działań będzie bardziej przewidywalne – mówił.

Ostrożnie z inwestycjami

Od trzech lat inwestycje hotelowe mają duży problem z pozyskaniem finansowania bankowego, co jest w większości przypadków równoznaczne z zatrzymaniem realizacji nowych projektów.

- Banki systemowo odwróciły się od hoteli w czasach covidowych i w momencie, kiedy rozpoczęły się restrukturyzacje kredytów, szczególnie w hotelach miejskich – tłumaczy Artur Kozieja. – Do dziś sytuacja się nie zmieniła. Banki przyglądają się pojedynczym projektom, ale pozyskanie finansowania wciąż jest problematyczne.

Inwestorzy hotelowi poszukują więc innych źródeł finansowania, czego najlepszym przykładem jest Europlan. – Staramy się szukać alternatyw finansowania bankowego, które potencjalnie za jakiś czas mogą być refinansowane. Niestety, tego typu rozwiązania są droższe – przyznaje prezes zarządu spółki Europlan.

Gheorghe Marian Cristescu przyznał, że jest to bardzo trudny czas dla inwestycji hotelowych. – Trudniejszego chyba nie było - mówił i podał, że PHH ma ponad 30 otwartych projektów na ponad miliard złotych oraz bardzo trudne negocjacje z wykonawcami.

Jego zdaniem, w następnych latach na rynku będzie mniej budowanych nowych projektów. Częściej będą za to rewitalizacje i modernizacje oraz odsprzedaże istniejących, "zużytych" obiektów.

- W tej chwili żaden biznesplan nie ma racji bytu, a przy tak wysokich stopach procentowych i rosnącej inflacji nowe projekty przestają być rentowne - podkreślił Jan Wróblewski wskazując również brak zasadności w inwestowaniu w condo.

Jak dodał Dominik Sołtysik, niepewność na pewno przeszkadza. – Koszty inwestycji są obecnie trudne do oszacowania, finansowanie jest tak drogie, że się nie opłaca – wyliczył i dodał, że Orbis posiada finansowanie korporacyjne, dlatego dalej inwestuje. – Otworzyliśmy hotel w Szczecinie. Pracujemy nad nowym projektem w Krakowie – mówił Dominik Sołtysik.

Grupa Arche aktualnie prowadzi cztery inwestycje, jednak z 11 projektów z 16 wstrzymano. Mimo to Władysław Grochowski jest optymistą co do przyszłości. - Najlepsze obecnie projekty to rewitalizacja obiektów zabytkowych. Jesteśmy bezkonkurencyjni – mówił.

