Niemal 900 tys. pasażerów przewinęło się we wrześniu przez krakowskie lotnisko w Balicach. W październiku dobiegną końca ostatnie letnie wyloty i powroty z wakacji. Kraków Airport kończy prace nad zimową siatką połączeń.

We wrześniu 2023 r. w Kraków Airport odprawiło się 884 tys. 381 pasażerów - o 23 proc. więcej rdr i o 9 proc. więcej od września 2019 r., który dotychczas był rekordowy.

Łącznie od początku 2023 r. krakowskie lotnisko obsłużyło 7 mln 87 tys. 505 pasażerów.

Port w Balicach pracuje nad zimową siatką połączeń turystycznych.

Dobiega końca sezon Lato 2023. Branża lotnicza przygotowuje się do wdrożenia jesienno-zimowej siatki połączeń.

Jesteśmy bardzo usatysfakcjonowani wakacyjnym ruchem pasażerskim na krakowskim lotnisku. Dziękujemy pasażerom za wybór Kraków Airport - mówi Radosław Włoszek, prezes zarządu Kraków Airport.

Obecnie dla lotniska wyzwaniem jest budowa nowej, zdywersyfikowanej oferty połączeń lotniczych. Na nadchodzące miesiące Balice mają także inny cel.

Stałe podnoszenie jakości usług i bezpieczeństwa naszych pasażerów poprzez nowe innowacyjne rozwiązania i inwestycje - powiedział Radosław Włoszek, prezes zarządu Kraków Airport.

Lato 2023 przyniosło krakowskiemu lotnisku na Balicach istotne osiągnięcia w budowie oferty połączeń lotniczych, i to aż w dwóch ważnych aspektach.

Przede wszystkim odbudowaliśmy mapę połączeń sprzed pandemii. A uwzględniająca ciągle zmieniające się otoczenie i oczekiwania klientów strategia rozwoju siatki połączeń Kraków Airport pozwoliła nam na wejście na nieobsługiwane do tej pory rynki - powiedział prezes.

Dziś grono 23 linii lotniczych operuje z krakowskiego lotniska. W te wakacje pojawili się nowi przewoźnicy:

Turkish Airlines,

Sun Express,

Air Dolomiti,

Air Serbia,

Pegasus Airlines.

Duża popularnością wśród pasażerów cieszyły się połączenia do USA. Samolotami PLL LOT turyści z Krakowa podróżowali chętnie do Nowego Jorku i Chicago. Pasażerowie mogli udać się na wypoczynek do słonecznej Turcji, Włoch, Hiszpanii czy Czarnogóry.

Wśród najchętniej wybieranych kierunków w te wakacje były:

Antalya,

Rodos,

Malaga,

Warna,

Zadar,

Dubaj,

Nicea,

Malta,

Katania.

W wakacje Kraków Airport oferował ponad 150 regularnych połączeń. Wśród nich znalazło się 7 tras krajowych, które mają dzisiaj wygodne i szybkie połączenie z Krakowem i Małopolską. Loty w większości obsługiwane są przez PLL LOT, a wśród kierunków znalazły się:

Bydgoszcz,

Gdańsk,

Olsztyn,

Poznań,

Szczecin,

Warszawa,

Zielona Góra.

Jednym z impulsów do tak rozbudowanej krajowej siatki połączeń były Igrzyska Europejskie 2023, których gospodarzem było Miasto Kraków oraz Region Małopolska.

Kraków Airport bierze udział w działaniach promujących Kraków i Małopolskę ,w tym do kampanii Małopolskiej Organizacji Turystycznej, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego i Urzędu Miasta Krakowa w ramach projektu „Małopolska – cel podróży".

Tego lata wiele akcji promocyjnych Kraków Airport prowadził wspólne kampanie z liniami lotniczymi zapraszających podróżnych do odwiedzenia miasta Krakowa i regionu.

