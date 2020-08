Krakowscy hotelarze czekają na igrzyska

Kraków oraz Małopolska w 2023 r. będą gospodarzem III Igrzysk Europejskich. Wydarzenie to szansa dla branży turystycznej, którą pandemia dotknęła szczególnie mocno. – Historia pokazuje, że duże wydarzenia przyciągają turystów nie tylko w trakcie ich trwania, ale także po zakończeniu. Mimo, że do imprezy jest jeszcze sporo czasu, to wykorzystując nowoczesne technologie staramy się cały czas być w kontakcie z naszymi potencjalnymi gośćmi – mówi Joanna Ostrowska, zarządzająca rodzinną siecią Osti-hotele.