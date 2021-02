Krakowski hotel Metropolo by Golden Tulip ze studiem online

Końca obostrzeń nie widać, więc dotknięte nimi branże próbują wyjść naprzeciw zmieniającej się rzeczywistości. Hotel Metropolo by Golden Tulip w Krakowie wykorzystał swoje wyposażone zaplecze konferencyjne, by zaoferować klientom innowacyjną usługę umożliwiającą profesjonalną organizację wydarzeń online.

Obowiązujące od blisko roku restrykcje związane z pandemią COVID-19 szczególnie mocno dały się we znaki branży hotelarskiej, która świadczy usługi w zakresie turystyki, gastronomii oraz organizacji eventów, czyli w trzech obszarach najbardziej dotkniętych przez pandemiczne ograniczenia dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej. Odczuwają to zwłaszcza hotele wyposażone w imponujące zaplecza konferencyjno-bankietowe. W całej Polsce od miesięcy tysiące metrów kwadratowych przestrzeni zaprojektowanej z myślą o profesjonalnej obsłudze imprez branżowych świeci pustkami.

Nie wiadomo, kiedy można spodziewać się zluzowania obostrzeń dotyczących branży eventowej, nie ma też pewności, jaki będzie długotrwały wpływ pandemii na zachowania konsumentów, którzy przywykli już do tego, że kolejne obszary ich aktywności zawodowej przeniosły się do sieci.

Niektóre hotele wciąż próbują przeczekać kryzys, inne wykorzystują go, by przygotować się do obsługi trendów biznesowych, które tylko przybrały na sile w dobie lockdownu i zapewne zostaną z nami na dłużej. Przykładem tej drugiej postawy wobec kryzysu jest będący częścią Louvre Hotels Group krakowski hotel Metropolo by Golden Tulip.

Zlokalizowany w zielonej okolicy Lasku Borkowskiego czterogwiazdkowy obiekt Metropolo by Golden Tulip zaprojektowano z myślą o świadczeniu profesjonalnych usług konferencyjno-bankietowych. Dysponuje on przestrzenią mogącą przyjąć nawet do dwóch tysięcy osób, ogromnym jak na warunki krakowskie parkingiem, nowoczesnym zapleczem technicznym i bogatą ofertą cateringową.

– Z powodu trwającej pandemii klienci nie mogą korzystać z naszego zaplecza konferencyjnego. Pomyśleliśmy więc, że zamiast biernie czekać na rozwój wypadków, zaprzęgniemy nasze zasoby ludzkie i materiałowe, by przekuć zastój w branży w okazję do wprowadzenia na rynek nowej usługi, która będzie miała szansę trwale wpisać się w naszą ofertę – opowiada Jan Błoński, dyrektor regionu południowego Louvre Hotels Group.