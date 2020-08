Krakowskie hotele walczą o turystę weekendowego

Kraków jest w trudnej sytuacji, bo wygląda na to, że miasto nie jest dla Polaków popularną destynacją na weekendowe wyjazdy - tłumaczy Joanna Ostrowska, współwłaścicielka rodzinnej sieci Osti-Hotele









Autor: PropertyNews.pl

Dodano: 18 sie 2020 15:10

Kraków jest w trudnej sytuacji. Wygląda na to, że miasto nie jest wśród Polaków gwiazdą city break. Obłożenie hoteli wynosi ok. 20-30 proc. - Dopóki ruch lotniczy nie wróci w większym zakresie, hotelarze będą mieć duże kłopoty, ponieważ czekają na klientów zagranicznych. Niemal 70 proc. gości to turyści zagraniczni, głównie z Wielkiej Brytanii – tłumaczy Joanna Ostrowska, współwłaścicielka rodzinnej sieci Osti-Hotele.