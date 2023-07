Delegacja FIS w ośrodku Grupy PKL na Jaworzynie Krynickiej w pobliżu Krynicy Zdrój.

Krynica Zdrój ma powody do radości. Puchar Świata w snowboardzie odbędzie się w Polsce.

Ośrodek Grupy PKL na Jaworzynie Krynickiej będzie areną zmagań Puchar Świata w snowboardzie.

W maju do Polski dotarła wiadomość, zgodnie z decyzją FIS – po raz pierwszy w historii sportów zimowych – Puchar Świata w snowboardzie 24 i 25 lutego 2024 roku zostanie zorganizowany w naszym kraju. Lato trwa w najlepsze, to w ośrodku Grupy PKL na Jaworzynie Krynickiej już ruszyły przygotowania do tego wydarzenia.

Koszty imprezy są porównywalne do organizacji zawodów w skokach narciarskich. Wcześniej pod uwagę brano dwie lokalizacje Suche lub Zakopane.

