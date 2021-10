Krynica-Zdrój z lepszymi wynikami niż przed pandemią

Krynica-Zdrój z lepszymi wynikami niż przed pandemią, ,fot. shutterstock









Autor: gazetakrakowska.pl

Dodano: 02 paź 2021 12:05

W sezonie letnim 2021 roku do kasy Krynicy-Zdroju wpłynęło w związku z opłatą uzdrowiskową prawie 1,9 mln zł. To więcej nie tylko w stosunku do analogicznego czasu w 2020 r., ale również w 2019 r. - podaje gazetakrakowska.pl.