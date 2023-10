W roku 2029, o który toczy się dzisiaj gra, tytuł i środki na promocję otrzymają miasta -przedstawiciele Polski i Szwecji.

Cieszę się, że do naboru stanęło 12 miast: tak wiele miast i to miast bardzo różnych - powiedział prof. Piotr Gliński, minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego podczas ogłoszenia wyników pierwszego etapu konkursu Europejska Stolica Kultury 2029.

Głównym celem tego projektu jest promowanie bogactwa i różnorodności kultur w Europie.

To szczególnie ważne w obliczu obecnych zmian i tego, co obserwujemy w Unii Europejskiej - powiedział prof. Piotr Gliński.

Deklaracje o przystąpieniu do konkursu złożyły:

Nawet jeśli nie przeszliście do następnego etapu, to zrobiliście bardzo dużo dla swoich miast i to będzie procentowało w przyszłości - podkreślił szef resortu kultury.