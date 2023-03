Nieruchomości dają zarobić. Hotele, mieszkania, markety, biurowce - w gronie stu najbogatszych Polaków na tegorocznej liście Forbesa, gracze szeroko rozumianego sektora real estate zajmują wysokie pozycje. Wśród nich: Sołowow, Biernacki, Solorz.

Michał Sołowow - założyciel Echo

Na pierwszym miejscu listy najbogatszych Polaków jest Michał Sołowow z majątkiem szacowanym na 25,85 mld zł. Biznesmen założył w 1996 r. spółkę deweloperską Echo Investment z siedzibą w Kielcach, która stała się największym inwestorem na rynku biurowym, mieszkaniowym i centrów handlowych w Polsce.

Firmę sprzedał w 2015 r. grupie kapitałowej PIMCO-Oaktree-Griffin Real Estate. Aktualnie Michał Sołowow jest właścicielem lub znaczącym udziałowcem wielu spółek różnych branż. Są to m.in.: sieć sklepów Komfort, North Food (restauracje rybne North Fish w Polsce i Wielkiej Brytanii oraz sieć John Burg i Veggie Hub w Polsce), marka Homla i internetowy sklep z wyposażeniem wnętrz - Nexterio.

Twórca Dino - najbardziej tajemniczy miliarder

Drugie miejsce na podium najbogatszych Polaków zajął Tomasz Biernacki z majątkiem wyliczonym na 19,85 mld zł. To najbardziej tajemniczy miliarder w Polsce. Nie udziela wywiadów, nie pozwala się fotografować. Jest założycielem Dino – jednej z najszybciej rosnących sieci pod względem liczby sklepów i wartości sprzedaży na całym rynku handlu detalicznego artykułami spożywczymi w Polsce.

Wszystko zaczęło się w 1999 r., kiedy w woj. wielkopolskim powstał pierwszy sklep pod marką Supermarket Dino. W 2002 r. firma postawiła pierwsze, własne centrum dystrybucyjne w Krotoszynie. Rok 2015 zakończył się liczbą 511 obiektów na terenie 12 województw. Z regionalnego gracza Dino stało się drugą najszybciej rosnącą pod względem liczby placówek i przychodów ze sprzedaży siecią handlu detalicznego artykułami spożywczymi w Polsce.

W latach 2021-2022 sieć przyspieszyła. Prawie każdego dnia otwierano nową placówkę. W 2021 r. uruchomiono 343 nowe sklepy, a w 2022 r. – 344.

Przez dwa lata zwiększyło się zatrudnienie o 11,5 tys. osób do 37,4 tys. pracowników. W 2021 r. uruchomiono dwa kolejne centra dystrybucyjne: w Sierpcu (woj. mazowieckie) i w Sieroniowicach (woj. opolskie). W 2022 r. rozpoczęła się budowa ósmego centrum dystrybucyjnego w miejscowości Kaliska w woj. kujawsko-pomorskim.

Zygmunt Solorz: Port praski i hotele

Na czwartym miejscu uplasował się Zygmunt Solorz z majątkiem wyliczonym na 10,51 mld zł. Prowadzi od niemal 30 lat działalność biznesową w różnych dziedzinach gospodarki. Koncentruje się na mediach, telekomunikacji i produkcji czystej energii. Największym osiągnięciem Zygmunta Solorza jest zbudowanie Grupy Polsat Plus.

Cyfrowy Polsat, Telewizja Polsat, Polkomtel, Netia i Grupa Interia.pl tworzą dziś największą w Polsce i regionie grupę medialno-telekomunikacyjną. Od 2021 r. strategia Grupy Polsat Plus zakłada również zaangażowanie w produkcję czystej, zielonej energii. Tego samego roku do grupy Polsat Plus dołączył również Port Praski - flagowy projekt nieruchomościowy dla Warszawy.

W obrębie działalności inwestycyjnej Zygmunta Solorza znajdują się również spółki zajmujące się finansami i bankowością (Plus Bank) oraz największa polska linia lotnicza prywatnych odrzutowców - Jet Story. Portfel biznesmena uzupełniają również hotele: w Zakopanem - Belvedere i Litwor oraz pod Warszawą - Ossa.

Sebastian Kulczyk - luksusowe apartamenty

Siódme miejsce na liście zajmuje Sebastian Kulczyk z majątkiem oszacowanym na 6,48 mld zł. Międzynarodowy inwestor, przedstawiciel czwartego pokolenia rodziny polskich przedsiębiorców, od dwóch dekad aktywnie zaangażowany jest w budowę i rozwój sektora nowych technologii. Właściciel Kulczyk Investments, międzynarodowego domu inwestycyjnego.

Spółka Sebastiana Kulczyka SK Consulting jest udziałowcem Noho Investment, które buduje luksusowe apartamenty. Aktualnie pracuje nad ośmioma realizacjami. Trzy są w Krakowie: Młyny Mogilska na terenie dawnych zakładów zbożowych, Dolne Młyny w starej fabryce tytoniu oraz Lindego2 - tuż przy Młynówce Królewskiej, w bliskiej odległości od Rudawy i Parku Decjusza. W Katowicach deweloper buduje mieszkania przy ul. Nagórników 14 w Strefie Kultury. Ma to być najbardziej prestiżowa inwestycja w Katowicach. Z kolei w centrum Wrocławia apartamenty staną w miejscu dawnego domu handlowego Solpol w centrum miasta. Firma ma też w planach debiut w Warszawie.

Juroszkowie: bukmacherka i deweloperka

Na ósmej pozycji uplasowali się Zbigniew i Mateusz z rodziną Juroszkowie z majątkiem wynoszącym 5,65 mld zł. Zbigniew Juroszek to założyciel i główny akcjonariusz działającej od 1990 roku grupy ATAL, specjalizującej się w budownictwie mieszkaniowym, biurowym i handlowo-magazynowym. Jest także założycielem i głównym akcjonariuszem spółki Star-Typ Sport działającej w sektorze zakładów bukmacherskich.

Na początku swojej kariery Zbigniew Juroszek związany był z branżą odzieżowo-tekstylną. Kierowana przez niego firma ATAL dostarczała materiały dla najbardziej znanych polskich producentów odzieży.

Pierwsze inwestycje na rynku nieruchomości komercyjnych zostały zrealizowane w drugiej połowie lat 90. Z biegiem czasu Zbigniew Juroszek rozpoczął budowę kompleksów mieszkalnych we Wrocławiu, a w następnych latach osiedla firmy pojawiły się w pozostałych największych polskich miastach. Syn Mateusz rozwija działalność bukmacherską.

Rafał Brzoska: kurierska rewolucja

Na osiemnastej pozycji znalazł się Rafał Brzoska z majątkiem o wartości 2,61 mld zł. Pomysłodawca, twórca i prezes zarządu grupy kapitałowej Integer, wiodącej platformy dostaw dla e-commerce. Flagową spółką grupy jest założony przez niego InPost, który zrewolucjonizował rynek przesyłek w Polsce.

Pierwsze Paczkomaty® oznaczone żółto-czarnym logo pojawiły się w 2009 r. i bardzo szybko stały się charakterystycznym elementem polskich miast. Dziś infrastruktura Paczkomatów® InPost jest największą i najlepiej dostępną siecią odbioru i nadawania przesyłek w Europie – to łącznie aż 19 tys. punktów, z czego już 16 tys. w Polsce.

Od samego początku ambicją Rafała Brzoski było jednak wyjście daleko poza granice kraju i stworzenie największego sukcesu biznesowego Polski na arenie europejskiej. I tak, usługi sieci Paczkomatów® InPost są dziś dostępne także dla odbiorców w Wielkiej Brytanii i Włoszech.

W lipcu 2021 roku InPost przejął za 513 mln euro francuskiego potentata logistycznego Mondial Relay, co było największą polską prywatną inwestycją zagraniczną i pozwoliło grupie InPost na wejście na rynki Francji, Półwyspu Iberyjskiego oraz Beneluxu. Wejście firmy na giełdę EURONEXT-Amsterdam było największym debiutem europejskiej spółki technologicznej w historii kontynentu.

Dariusz Miłek: cena czyni cuda

Na dwudziestym miejscu znalazł się majątek Dariusza Miłka - 2,53 mld zł. Talent do handlu sam do niego przyszedł. Nie znając języka, potrafił za granicą wszystko sprzedać. Zanim powstało CCC, była Żółta Stopa – sieć obuwniczych kiermaszy. Buty w pudełkach nie schodziły, więc trzeba było je z nich wyjąć i związać gumką. W ten sposób ludzie myśleli, że jest taniej.

W 1999 r. Dariusz Miłek stworzył własną markę CCC. Skrót pochodzi od hasła "cena czyni cuda". Powtarzał je sprzedawcom, gdy narzekali, że nie mogą sprzedać towaru. Przecena zawsze działa - tłumaczył.

W 1999 r. Dariusz Miłek stworzył własną markę CCC. Skrót pochodzi od hasła

Dziś grupa CCC jest jedną z największych europejskich spółek w segmencie obuwia. Posiada ok. 90 platform e-commerce i 950 sklepów w 28 krajach pod markami CCC, eobuwie.pl, Modivo i DeeZee. Od maja 2021 r. spółka poprzez sieć sklepów HalfPrice rozwija sprzedaż również w segmencie off-price. Grupa CCC jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2004 r.

Zbigniew Jakubas: ten, który zmienia polski przemysł

Na 30. pozycji znalazł się majątek Zbigniewa Jakubasa - 1,95 mld zł. Przedsiębiorca, biznesmen i inwestor. Z fiskusem rozlicza się w Polsce. Spółki przez niego kontrolowane zatrudniają około 12 tys. osób. Rocznie odprowadzają około 100 mln zł podatków.

Jedną z najważniejszych inwestycji Zbigniewa Jakubasa jest Mennica Polska, zajmująca się produkcją monet obiegowych i kolekcjonerskich na potrzeby polskiego i zagranicznych rynków. Mennica jest ponadto liderem w zakresie wdrażania, obsługi i rozwoju systemów karty miejskiej. Buduje również mieszkania.

Obecnie w skład portfela inwestycyjnego biznesmena wchodzą m.in. spółki z branży kolejowej (Newag), budownictwa kolejowego (Feroco), deweloperskiej (Wartico Invest), budowlanej (Energopol Warszawa oraz Centrum Nowoczesnych Technologii), automatyki przemysłowej (Polna), hotelowej, tekstylnej, a nawet filmowej.

Zbigniew Jakubas działalność gospodarczą w Polsce rozpoczął prawie 40 lat temu w 1978 r., a pierwszą firmę produkcyjną, zajmującą się produkcją odzieży, założył już w 1983 r. W przeszłości był właścicielem spółek zajmujących się m.in. montażem komputerów, produkcją wody mineralnej, wydawaniem prasy. Za odważne działania w biznesie oraz realizację inwestycji na szeroką skalę został uhonorowany przez Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości tytułem „Tego, który zmienia polski przemysł”.

Sobiesław Zasada: kierowca w deweloperce

Na 52. miejscu listy najbogatszych Polaków znalazł się utytułowany kierowca rajdowy Sobiesław Zasada z majątkiem obliczonym na 1,44 mld zł.

W 1977 r. założył w Krakowie firmę polonijną Alpha, która istnieje do dzisiaj pod nazwą Alpha Technology. Firma rozpoczęła swoją działalność od produkcji zamków błyskawicznych i wraz z rozwojem wprowadzała przetwórstwo tworzyw sztucznych, ciśnieniowe odlewanie metali nieżelaznych, odlewanie odśrodkowe stopów cynku, produkcję form, laserową obróbkę i numeryczne gięcie blach, galwanizację oraz spawanie metali.

Dziś Sobiesław Zasada jest prezesem rady nadzorczej grupy Zasada. Skupia ponad 30 spółek działających w branżach: motoryzacyjnej, developerskiej, produkcyjnej i lifestyle’owej. Zatrudnia ponad 3 tys. osób.

Historia działalności firm w zakresie budownictwa sięga końca lat 80. XX w. Wtedy powstały pierwsze projekty mieszkaniowe realizowane pod marką Sinax i Sobiesław Zasada Centrum. W latach 90. działalność deweloperska firm z grupy Zasada rozwijała się równie dynamicznie, czego efektem są kolejne projekty: biurowce, hale, budynki mieszkalne, apartamenty, hotel, a także centrum handlowo-rekreacyjne.

Spółka Ekopark od 1996 r. zrealizowała ponad 1,3 tys. apartamentów w ramach 12 prestiżowych kompleksów mieszkaniowych przy Polu Mokotowskim – zielonym centrum Warszawy. Osiedle znane jako Ekopark jest jednym z najciekawszych architektonicznie i najczęściej nagradzanych zespołów apartamentowo – biurowych w stolicy. Łączna powierzchnia naziemna inwestycji liczy prawie 170 tys. mkw.

W 2015 r. spółka Ekopark włączyła w swoje struktury inną spółkę deweloperską grupy Zasada – Acar Developer, działającą w Krakowie. Ma na swym koncie ponad 800 zrealizowanych mieszkań i apartamentów w kameralnych kompleksach.

Rodzina Likusów: twórcy hoteli butikowych

Trzej bracia: Wiesław, Tadeusz i Leszek Likusowie uplasowali się na 63. miejscu listy najbogatszych z majątkiem szacowanym na 1,24 mld zł.

Likusowie zaczynali od branży tytoniowej i browarniczej. Dziś są przede wszystkim kojarzeni z branżą dóbr luksusowych.

W 1997 r. rodzina kupiła krakowski Hotel Pod Różą. Dzięki kunsztownej jego modernizacji narodził się jeden z pierwszych w Polsce hoteli butikowych. Kolejnym prestiżowym adresem w portfelu Likusów został Hotel Copernicus przy ul. Kanoniczej w Krakowie. Potem był Hotel Stary przy ul. Szczepańskiej.

Dzisiaj rodzina Likusów posiada nieruchomości też w innych miastach, m.in.: w Katowicach i we Wrocławiu - hotele Monopol, hotel Grand w Łodzi przy Piotrkowskiej oraz w Warszawie - hotel Warszawa i luksusowy dom towarowy Vitkac.

Marcin Grzymkowski: prekursor omnichannelu

Na 70. miejscu znalazł się Marcin Grzymkowski z majątkiem w wysokości - 1,13 mld zł. Jest założycielem marki eobuwie.pl, lidera sprzedaży butów i akcesoriów online w Europie Centralnej. Wykorzystując nowoczesne technologie, przekształcił tradycyjną firmę rodzinną w nowoczesną spółkę epoki digitalizacji. Obecnie z sukcesem funkcjonuje na 15 rynkach europejskich, sprzedając swoje produkty pod lokalnymi szyldami.

Marcin Grzymkowski zainicjował wiele nowatorskich rozwiązań na rynku. Są to m.in.: usługa esize.me - na podstawie skanu 3D rekomenduje właściwie dopasowane buty,

•koncept sklepu stacjonarnego eobuwie.pl - nie ma fizycznie eksponowanych butów, a do przeglądania i zamawiania produktów wykorzystuje się tablety,

• własna platforma sprzedażowa Modivo - oferuje klientom dostęp do setek wyselekcjonowanych marek premium,

• mobilny foot truck - przemierza Polskę, oferując wszystkie benefity znane ze sklepów stacjonarnych eobuwie.pl,

• robot humanoidalny Pepper w roli asystenta sprzedaży,

• budowa jednego z najbardziej nowoczesnych centrów z zaawansowanym zapleczem logistycznym i magazynowym.

Marcin Grzymkowski aktualnie buduje serwis Sportano.pl – sklep z szeroką ofertą sprzętu, odzieży oraz akcesoriów sportowych i treningowych.

Igor Klaja: twórca 4F

Na 96. miejscu uplasował się Igor Klaja z majątkiem oszacowanym na 0,88 mld zł. W 1995 r. założył firmę OTCF, która specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i sprzedaży odzieży sportowej, obuwia oraz akcesoriów dedykowanych profesjonalnym sportowcom i amatorom. Prowadzi sprzedaż w 47 krajach świata, w tym w: Rumunii, Katarze, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Singapurze, USA czy Australii. Wiodącą marką w portfolio firmy jest 4F.

Do grona ambasadorów marki należą m.in. Anna i Robert Lewandowscy. Od ponad 10 lat 4F jest sponsorem polskiej kadry olimpijskiej i paraolimpijskiej oraz kilku europejskich komitetów.

W ramach projektu 4F Teamwear marka projektuje kolekcje profesjonalnych produktów dla drużyn i związków sportowych z różnych dyscyplin i na różnym poziomie zaawansowania.

Spółka OTCF rozwija także własną linię żywności funkcjonalnej i suplementów diety 4F Fuel, marki 4F Junior i Outhorn, sieć multibrandowych sklepów sportowych SportStyleStory oraz restaurację ze zdrową żywnością 4F Spot.

Jest wyłącznym dystrybutorem Under Armour na polskim rynku. Od 2020 r. prowadzi Fundację 4F Pomaga, której działalność koncentruje się na wsparciu społeczności lokalnych i rozwoju infrastruktury sportowej dla dzieci i młodzieży.

