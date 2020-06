Które kierunki turystyczne mają szanse na odbicie części strat?

Od kilku miesięcy obserwujemy globalne zatrzymanie branży turystycznej. Z nieba zniknęły samoloty, hotele zmuszone są do cięć finansowych, a pracownicy sezonowi poszukują nowej pracy. Stopniowe znoszenie obostrzeń związanych z pandemią pozwala zakładać, że rozpoczynający się sezon wakacyjny ma szanse na odbicie części strat.

W ostatnich latach kraje, które były atrakcyjne turystycznie, czerpały z tego pełnymi garściami. Same dochody z turystyki wynosiły aż 13% PKB Włoch i 12% Hiszpanii, a napływ zagranicznych turystów pomógł zminimalizować skutek kryzysu finansowego sprzed 12 lat. Popularność tanich linii lotniczych, polepszający się standard życia i relatywnie spokojna sytuacja polityczna na świecie były dodatkowymi impulsami do masowego odwiedzania dalekich zakątków.

– Nie znudziliśmy się Europą ani Stanami Zjednoczonymi, ale coraz częściej możemy sobie pozwolić na dalsze i bardziej egzotyczne wyjazdy. Więc jeśli Wietnam lub Singapur jako pierwsze pozwolą na swobodny ruch turystów, mogą liczyć na zainteresowanie osób, które dotychczas nie myślały o takim kierunku. Na dłuższą metę wciąż będziemy odwiedzać kraje, które znamy lub w których czujemy się bezpiecznie. Ale ten rok rządzi się innymi zasadami, a najważniejszą jest „kto pierwszy, ten lepszy” – mówi Krzysztof Sadecki, przedsiębiorca i analityk biznesowy.

Wśród zapowiedzi politycznych wskazujących kolejne etapy zamykania, a następnie otwierania gospodarki, nie mogło zabraknąć tematu turystyki. Część krajów zdecydowała się na pomoc w formie dofinansowań i wprowadzenia ulg, co miało zminimalizować skutki straconego sezonu.

Dofinansowanie branży turystycznej to nie tylko domena krajów europejskich. Turystyczni giganci w Azji Południowo-Wschodniej, przyjmujący w ciągu roku powyżej 25 milionów gości, również szykują się do wielkiego powrotu. Najambitniej podszedł do tego rząd Tajlandii, gdzie ogłoszono uruchomienie specjalnego pakietu stymulacyjnego, który ma pomóc pracownikom sektora turystycznego przetrwać czas pandemii. Niewątpliwie opieka państwa będzie najważniejszą pomocą otrzymywaną przez przedstawicieli zawodów związanych z ruchem turystów. Biorąc pod uwagę niski wskaźnik legalnego zatrudnienia, uniemożliwiający skorzystanie z programów pomocowych, przywrócenie pełnego funkcjonowania sektora może okazać się ekonomiczną koniecznością.

