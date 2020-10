Które miasta najszybciej pozwalają na budowę hoteli i biur?

Najszybciej „wuzetkę” na budowę biur wydawał w zeszłym roku Białystok, a najdłużej robił to Kraków. W przypadku hoteli liderem były Kielce, a najgorzej wypadł Kraków i Gdańsk. Jeśli chodzi o pozwolenia na budowę, to dla biurowców terminów nie dotrzymały: Kielce, Szczecin i Toruń, a dla hoteli: Białystok, Kielce, Kraków, Szczecin i Zielona Góra. Polski Związek Firm Deweloperskich pierwszy raz w corocznym Rankingu Miast zbadał sprawność administracji w postępowaniach z inwestycjami biurowymi i hotelowymi.

Pierwsze miejsce w tegorocznym rankingu PZFD zajął Wrocław, drugie - Bydgoszcz, a trzecie Poznań. Ranking wyłania samorządy najbardziej przyjazne dla rozwoju inwestycji mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce. Kryterium oceny przy wyborze zwycięzcy jest czas wydawania decyzji o warunkach zabudowy w połączeniu z pokryciem miast planami zagospodarowania przestrzennego oraz czas uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

PZFD od ponad 10 lat sprawdza jak wygląda sprawność organów administracji w miastach wojewódzkich w przypadku inwestycji mieszkaniowych. Dla 2019 roku eksperci zbadali dodatkowo sprawność administracji w przypadku inwestycji biurowych i hotelowych oraz rozszerzyli ranking na wszystkie miasta większe niż 100 tys. mieszkańców.

Wuzetkowe gwiazdy: Białystok i Kielce

W 2019 r. 25 proc. decyzji „wz” dotyczące biur zostało wydanych w terminie krótszym niż 60 dni, natomiast ponad połowa w okresie od 61 do 180 dni. Z kolei 9 proc. decyzji wydano w okresie od 181 do 365 dni.

Decyzje WZ dla inwestycji biurowych w 2019 r. Łącznie wydanych 138.

Inwestycje „wz” dla hoteli wyglądały następująco: 15 proc. decyzji w czasie do 60 dni, 41,12 proc. - od 61 do 180 dni, 29, 27 proc. - od 181 do 365 dni. Dłużej niż rok trwało procedowanie 11 proc. decyzji.

Decyzje WZ dla inwestycji hotelowych w 2019 r. Łącznie wydanych: 82.

W przypadku inwestycji biurowych najsprawniejszym miastem został Białystok, gdzie wszystkie wuzetki dla biur wydano do 60 dni. Kolejne miejsca zajęły ex aequo: Gorzów Wielkopolski, Kielce i Lublin, gdzie dwie na trzy decyzje „wz” zostały wydane w przepisowym terminie. Najwolniejszym w tej kategorii miastem jest Kraków, w którym 77 proc. decyzji inwestorzy otrzymali po czasie dłuższym niż rok.

W przypadku wuzetek dla inwestycji hotelowych najszybsze były Kielce - 60 proc. decyzji wydano w terminie. Tuż za nimi w rankingu znajdują się: Łódź i Lublin. Najdłużej na wuzetkę trzeba było czekać w zeszłym roku w Krakowie i w Gdańsku.

