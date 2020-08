Kultowa marka odzieżowa w Europejskim

Niemiecki brand - Marcell von Berlin debiutuje w Warszawie, w HE Concept Store, który zajmuje powierzchnię na poziomie -1, w strefie Europejski Boutiques, z wejściem od strony Krakowskiego Przedmieścia. Jest to jedyna autorska przestrzeń w Warszawie, w której przeważającą część asortymentu wykonali czołowi, polscy artyści, projektanci mody i rzemieślnicy.

Na DNA marki składa się mieszanka stylu ulicznego i wysokiego krawiectwa. powstała w Berlinie w 2012 r. Tam do dziś są opracowywane wszystkie projekty. Co roku wypuszcza na rynek kolekcje „ready-to-wear” dla kobiet i mężczyzn oraz kolekcję „couture”. Choć rodowód marki wywodzi się z Berlina, założyciel marki, projektant Marcell Pustul zafascynowany atmosferą Los Angeles, zamieszkał tam i obecnie kursuje między dwiema metropoliami, czerpiąc inspirację z wibracji obydwu miast.

Twórcą marki jest Marcell Pustul, który jak nikt inny rozumie modę uliczną. Uwielbia łączyć pasję do ekstrawaganckiej mody z miejską nonszalancją rodem z Berlina. Pustul jest prawdziwym obywatelem świata. Ma włoskie korzenie, ale urodził się i wychował w Polsce (jego babcia i mama były krawcowymi). Swoją pasję do mody odkrył bardzo wcześnie. W wieku zaledwie 17 lat przyciągnął go Nowy Jork, gdzie studiował projektowanie odzieży w renomowanej Parson School. Tym samym dołączył do grona znamienitych absolwentów szkoły, którymi są Tom Ford, Marc Jacobs i Alexander Wang.

- Moje serce bije dla mody od zawsze. Już jako małe dziecko byłem zafascynowany tym, jak gra cięć i tkanin staje się na ciele dziełem sztuki. Dla mnie moda to nie tylko projektowanie ubrań, ale tworzenie czegoś co jest wyjątkowe i niezwykłe – przyznaje Marcell Pustul.

Większość produktów została zaprojektowana z myślą o HE Concept Store i jest dostępna tylko w nim. Całości oferty dopełniają wyroby zagranicznych marek, dotychczas niedostępnych w Polsce. Wszystkie łączy doskonały design i wysoka jakość wykonania.W HE Concept Store można kupić ubrania i akcesoria zaprojektowane przez Dawida Wolińskiego, Łukasza Jemioła, Rodrigo de la Garza, Violę Piekut, oraz Macieja Zienia.

Większość produktów została zaprojektowana z myślą o HE Concept Store i jest dostępna tylko w nim. Całości oferty dopełniają wyroby zagranicznych marek, dotychczas niedostępnych w Polsce. Wszystkie łączy doskonały design i wysoka jakość wykonania.W HE Concept Store można kupić ubrania i akcesoria zaprojektowane przez Dawida Wolińskiego, Łukasza Jemioła, Rodrigo de la Garza, Violę Piekut, oraz Macieja Zienia.