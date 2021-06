Kultowy hotel w Sopocie pod parasolem giganta. Rezydent Sopot MGallery odlicza dni do startu

Hotel Rezydent w Sopocie, który dołączył do butikowej kolekcji MGallery, szykuje się na przyjęcie pierwszych gości.

Otwarcie hotelu Rezydent Sopot MGallery jest zaplanowane już na początek czerwca.

Na gości czeka 63 luksusowe i przestrzenne pokoje w wysublimowanych wnętrzach.

To kolejny, po Sofitel Grand Sopot, hotel Accor, światowego lidera hotelarstwa w nadmorskim kurorcie, a zarazem trzeci w kraju.

Prestiżowy Rezydent Sopot MGallery leży w samym sercu Sopotu, przy słynnym deptaku Bohaterów Monte Cassino, w bliskiej odległości od plaży i molo. Dzięki partnerstwu Accor ze spółką Rezydent, obiekt w ubiegłym roku dołączył do kolekcji butikowych hoteli MGallery i już 1 czerwca otworzy drzwi dla pierwszych gości. Do ich dyspozycji jest 63 komfortowe, luksusowe i przestrzenne pokoje. Eleganckie i wysublimowane wnętrza zapraszają każdego gościa do odkrycia niepowtarzalnych historii i momentów, jakie gwarantuje marka MGallery.

Kolekcja MGallery w Sopocie

Rezydent Sopot MGallery jest utrzymany w historycznym stylu określanym jako „sopocka secesja” z wieloma elementami eklektyzmu nawiązującymi do charakterystycznej architektury miejskich kamienic. Połączenie współczesnego designu z klasyczną architekturą i kameralną aranżacją wnętrz tworzy intymną przestrzeń, w której estetyka i spokój balansują z tętniącym życiem kurortem.

Doskonała kombinacja klasycznej elegancji z współczesnością i wysokim standardem hotelu Rezydent Sopot MGallery doskonale wkomponowuje się w butikowy i kameralny charakter marki. Zlokalizowanie w bliskiej odległości od plaży i najsłynniejszego molo w kraju, a także intymna i komfortowa atmosfera sprawia, że to idealny zakątek dla wszystkich szukających chwili wytchnienia w eleganckim anturażu. Każdy z hoteli MGallery zaprasza do świata fascynujących i unikalnych opowieści, które składają się na dostarczanie chwil zapadających w pamięć na zawsze – przyznaje Joanna Wolny, dyrektor hotelu Rezydent Sopot MGallery.

