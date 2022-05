Kurorty wprowadzają limity drinków na all inclusive i kary za nielegalne imprezy

Już w 2020 roku Ibiza i Majorka wprowadziły konkretne ograniczenia.

Za łamanie przepisów, turystów mogą spotkać wysokie kary.

Jednym z obostrzeń jest limit sześciu drinków na osobę: po trzy do lunchu i kolacji. Jeśli dla danej osoby będzie to niewystarczająca ilość, nawet w wersji all inclusive, będzie musiała dopłacić - podaje Dziennik Bałtycki.

W tym roku hiszpańskie wyspy wzięły pod lupę nielegalne imprezy. Od tego sezonu za udział w takich będą nakładane na turystów grzywny w wysokości od 300 do 30 tys. euro (1,4 tys. do 140 tys. zł) - podaje turystyka.wp.pl.

Z kolei organizatorom grozi aż 300 tys. euro (1,4 mln zł).

Przepisy mają zacząć obowiązywać podczas tego sezonu.