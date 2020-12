Kwarantanna narodowa, zamknięte hotele, stoki i galerie handlowe

- Widmo trzeciej fali pandemii będzie oznaczało przekroczenie granic wydolności systemu ochrony zdrowia. Jeśli to widmo się zmaterializuje to możemy być pewni, że nasz system zdrowia nie będzie działał wydolnie. Załamanie systemu spowoduje utrudnienie w dostępie do ochrony zdrowia, dlatego apeluję o odpowiedzialność - mówi szef resortu zdrowia Adam Niedzielski. - Wiem, jednak, że same apele nie wystarczą, dlatego wprowadzamy dodatkowe obostrzenia.

Od 28 grudnia do 17 stycznia wprowadzamy kwarantannę narodową - zapowiedział minister zdrowia. - Zamykamy hotele - również na ruch służbowy. Wyjątki od obostrzeń (m.in. dla medyków i hotele pracownicze) będą ograniczone do minimum, biorąc pod uwagę obserwacje z ostatnich dni i ilość opublikowanych w internecie zaproszeń na służbowy wypoczynek w okresie świąt i ferii. Dodatkowo zamykamy stoki narciarskie - nie będą mogły funkcjonować do 17 stycznia 2021.

Kolejną regulacją, jaką wprowadza rząd jest ograniczenie w przemieszczaniu się 31 grudnia, czyli w sylwestrową noc. Ograniczenie będzie obowiązywało od godz. 19 w dniu 31 grudnia do godz. 6 rano w Nowy Rok. Wyjątkiem będą m. in. niezbędne czynności służbowe oraz inne wskazane w rozporządzeniu.

Ponadto, wszystkie osoby przyjeżdżające do Polski transportem zorganizowanym będą podlegały 10-dniowej kwarantannie.

- Zamykamy również galerie handlowe, oprócz sklepów, które zapewniają zaspokojenie podstawowych potrzeb - mówił Adam Niedzielski. Otwarte będą, m.in. sklepy spożywcze, drogerie, sklepy z książkami i prasą oraz apteki.

- Wygrać tę walkę możemy tylko razem. Każdy, kto będzie wyłamywał się z tych regulacji, bierze na siebie ogromną odpowiedzialność. Mam nadzieję, że kwarantanna narodowa przygotuje nas do wdrożenia programu szczepień - mówi Adam Niedzielski.

Na tę chwilę, jak zapewnił minister zdrowia, nie ma planów dodatkowych regulacji i ograniczeń dotyczących świąt.

O wsparciu finansowym dla zamkniętych branż będzie informował minister Gowin podczas osobnej konferencji prasowej.