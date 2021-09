Last minute najtańsze wcale nie na ostatnią chwilę

Choć może się to wydawać nieprawdopodobne, w tym roku ta sama wycieczka na kilka dni przed wylotem była nawet o kilkaset złotych droższa niż zarezerwowana na trzy-cztery tygodnie wcześniej - wynika z badania portalu wakacje.pl.

Pytanie o to, czy kupować wycieczkę na kilka tygodni a nawet na kilka miesięcy wcześniej, czy czekać do ostatniej chwili, to jedno z najczęstszych, na jakie odpowiadają doradcy turystyczni. Wiele osób myśli, że tuż przed wylotem będzie najtaniej, tymczasem praktyka pokazuje, że jest odwrotnie.

– Latem obserwowaliśmy ciekawy trend: im mniej czasu pozostawało do wylotu, tym było drożej – mówi Anna Podpora, kierownik produktu w Wakacje.pl. – Postanowiliśmy przyjrzeć się zmianom cen popularnych hoteli w Turcji, Grecji, Hiszpanii i w Egipcie – dodaje. Wybór kierunków nie był przypadkowy, to właśnie do tych krajów latem najczęściej podróżowali klienci Wakacje.pl.

- Pod uwagę wzięliśmy wyjazdy z terminem wylotu w połowie sierpnia, czyli w szczycie sezonu i przeanalizowaliśmy, ile kosztowała ta sama wycieczka przy zakupie na 3-4 tygodnie przed rozpoczęciem podróży, na dwa tygodnie i na kilka dni wcześniej – wyjaśnia Anna Podpora.

Nie zawsze udało się uzyskać dane dla wszystkich trzech dat, bo czasem miejsca wyprzedawały się bardzo szybko, wówczas porównywaliśmy ceny dla dwóch terminów lub wylotów w przybliżonej dacie.

- Na początek przyjrzeliśmy się obiektom popularnej sieci Eftalia na Riwierze Tureckiej. W przypadku 5-gwiazdkowego Eftalia Marin z wylotem z Katowic w połowie sierpnia z wyżywieniem ultra all inclusive różnice w cenie przy rezerwacji na 15 dni przed wylotem i na 8 dni wcześniej wynosiły aż 830 zł od osoby (dotyczy wycieczki rozpoczynającej się 18 sierpnia: przy zakupie 3 sierpnia trzeba było za nią zapłacić 3699 zł od osoby, 10 sierpnia cena wynosiła już 4529 zł). Drożej było również przy obiekcie Eftalia Aytur (3 gwiazdki) z wylotem 18 sierpnia z Warszawy lub z Wrocławia. Jeśli rezerwowaliśmy ją na 26 dni wcześniej, płaciliśmy 1945 zł od osoby, na 15 dni wcześniej było to już o 315 zł więcej, a na 4 dni przed cena rosła o 388 zł.