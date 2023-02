Od 2 czerwca do 5 września 2023 roku samoloty Polskich Linii Lotniczych LOT znów zabiorą pasażerów w podróż z Podkarpacia nad polskie morze.

Loty na trasie Rzeszów - Gdańsk będą oferowane dwa razy w tygodniu.

W porównaniu z poprzednimi sezonami znacznie zwiększy się komfort lotów z Podkarpacia nad Bałtyk.

Ruszyła sprzedaż biletów.

- Już czwarty rok z rzędu proponujemy to popularne połączenie pasażerom z naszego regionu oraz mieszkańcom Pomorza. To doskonała oferta zarówno dla osób ceniących wypoczynek nad Bałtykiem, jak i szukającym wytchnienia w Bieszczadach, Beskidzie Niskim, czy na Roztoczu. Dni i godziny operacji zachęcają nie tylko do dłuższych wczasów, ale pozwalają też na spontaniczny weekendowy wypoczynek, szczególnie popularny wśród młodszej generacji podróżnych – mówi Adam Hamryszczak, prezes zarządu portu lotniczego Rzeszów-Jasionka. – Dla naszego lotniska Gdańsk to uzupełnienie oferty wakacyjnej, w której można już znaleźć czartery do Turcji, Grecji, Bułgarii i Albanii, czy regularne rejsy do Chorwacji. Przez cały sezon letni będziemy również oferować bezpośrednie loty do Stanów Zjednoczonych – dodajec

Embraery 175, zabierające na pokład 82 pasażerów, będą wylatywać z Gdańska w poniedziałki i piątki o godzinie 21.20, by na podrzeszowskim lotnisku wylądować o 22.35. Samoloty „nocować” będą w Jasionce, a w podróż powrotną wyruszą we wtorki i soboty o 6.55, zaś lądowanie w stolicy województwa pomorskiego zaplanowano na 8.10.

W porównaniu z poprzednimi sezonami znacznie zwiększy się komfort lotów z Podkarpacia nad Bałtyk. Wysłużone turbośmigłowe Bombardiery Q400 zastąpią - cichsze i bardziej pojemne - odrzutowe Embraery 175, których narodowy przewoźnik ma w swojej flocie już 15. Linia lotnicza w przypadku większego zainteresowania będzie podstawiać bardziej pojemne samoloty. W środę (1 lutego) ruszyła sprzedaż biletów, ceny kształtują się od 149 zł w jedną stronę i od 249 PLN na loty tam i z powrotem.

Materiały prasowe portu lotniczego Rzeszów-Jasionka.

Połączenie Trójmiasta ze stolicą Podkarpacia to dobra wiadomość dla turystyki krajowej. Cieszę się, że dzięki tego typu rejsom możemy promować i zachęcać do odkrywania nie tylko zagranicznych, ale także atrakcyjnych miejsc w Polsce. Wierzę, że będzie to wybór wielu miłośników city break’ów, poszukujących okazji, by oderwać się od codzienności i znaleźć odrobinę wytchnienia w nowym otoczeniu – uśmiecha się Krzysztof Moczulski, rzecznik prasowy PLL LOT.

Aktualna oferta rzeszowskiego lotniska na sezon letni obejmuje połączenia czarterowe do Turcji, Grecji (pięć wysp), Bułgarii, Albanii i Tunezji oraz regularne loty do Chorwacji i USA. Dodatkowo z Jasionki można będzie polecieć do Warszawy (LOT-em) i Monachium (Lufthansą), a to doskonałe porty przesiadkowe do europejskich i międzykontynentalnych destynacji.

W 2022 roku na lotnisku Rzeszów-Jasionka odprawiono ponad 730 tysięcy pasażerów.

