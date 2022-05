Laurent Turpault zadba o reputację i wizerunek AccorInvest w 27 krajach

Autor: PropertyNews.pl

Dodano: 20 maj 2022 12:53

Laurent Turpault dołączył do AccorInvest z początkiem maja br. jako VP Communication and Public Affairs. To nowe stanowisko jest częścią strategii transformacji grupy.