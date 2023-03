Krakowski hotel Leonardo Boutique Old Town został wyróżniony za swoje ekologiczne podejście do biznesu i otrzymał potwierdzający Certyfikat Green Key.

Hotel w lutym br. zdobył Certyfikat Green Key – wyróżnienie przyznawane od blisko czterdziestu lat przez międzynarodową organizację FEE (Foundation for Environmental Education), która w Polsce funkcjonuje jako Fundacja Partnerstwo dla Środowiska.

Celem jej działań jest budowanie świadomości ekologicznej, społecznej i wspieranie takich praktyk w codziennym funkcjonowaniu obiektów.

Teraz kolejne wyróżnienie - Certyfikat Green Key.

Leonardo Boutique Krakow Old Town w ciągu zaledwie roku swojej działalności przy ulicy Św. Gertrudy 12 w Krakowie zdobył zaufanie gości i uznanie specjalistów w dziedzinie ekologii.

Przyznanie nam Certyfikatu Green Key to wyraźne potwierdzenie, że obrany przez nas kierunek działań w zakresie dbania o środowisko jest słuszny. Świadomie korzystamy z zasobów wody, energii i mimo, że hotel działa od niedawna, możemy pochwalić się ważnymi inicjatywami z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Między innymi aktywnie wspieraliśmy uchodźców z Ukrainy gdy była największa potrzeba, wsparliśmy fundację ratującą zdrowie i życie dzieci, a także uczestniczyliśmy w edukowaniu młodzieży w branży hotelarskiej. Od niedawna udostępniamy także gościom bezpłatne bilety komunikacji miejskiej, po to, by zmniejszyć wpływ podróżnych na środowisko naturalne – wymienia Monika Wacowska-Maciąg, Hotel Manager w Leonardo Boutique Krakow Old Town.

- Certyfikaty ekologiczne to absolutna konieczność dla hoteli w dzisiejszych realiach – każda duża firma, zainteresowana współpracą już na wstępie sprawdzi ten aspekt. W Leonardo Hotels zrównoważone i proekologiczne działania są wpisane w globalną strategię ESG i każdy z naszych hoteli jest zobligowany do zdobycia właśnie certyfikatu Green Key. W Polsce posiada go NYX Hotel Warsaw, a teraz również obiekt w Krakowie – wyjaśnia Magdalena Młynarczyk, Sales & Marketing Director Leonardo Hotels Poland. Jednocześnie dodaje, że „ekologiczne certyfikaty pojedynczych obiektów mają wpływ na klasyfikację miast pod kątem indeksu GDS, do którego jeszcze w ubiegłym rok przystąpił Kraków – zatem mocno i świadomie wpisujemy się w aktualne dążenia”.

Leonardo Boutique Krakow Old Town posiada trzy gwiazdki, oferuje 95 pokoi, restaurację, bar oraz patio, a także trzy sale konferencyjne – wszystko to tuż przy Plantach, w obrębie krakowskiego Starego Miasta, wpisanego na listę dziedzictwa UNESCO. Hotel jest zlokalizowany dokładnie w centrum obszaru pomiędzy Zamkiem Królewskim na Wawelu, Rynkiem Głównym i Kazimierzem – dawną dzielnicą żydowską, a dziś tętniącą życiem tutejszych restauracji, klubów i galerii sztuki.

