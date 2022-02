Leonardo Hotels wchodzi do Krakowa. Zobacz, jak wygląda najnowszy hotel w stolicy Małopolski

Grupa Leonardo Hotels Central Europe buduje swoją pozycję w europejskim hotelarstwie od 15 lat.

Dwa pierwsze hotele w Polsce - Leonardo Royal Warsaw i NYX Hotel Warsaw - znajdują się w stolicy.

Trzeci obiekt izraelskiej grupy Leonardo Hotels został otwarty 1 lutego 2022 roku w Krakowie.

Z początkiem stycznia dawny hotel Legend zmienił nazwę na Leonardo Boutique Kraków Old Town. Tym samym Leonardo Hotels Central Europe rozszerzył swoje ogólne portfolio do łącznie 85 hoteli w Europie Środkowej. Proces przejęcia i przygotowania obiektu do otwarcia nadzorowała Paulina Kołodziejczyk General Manager NYX Hotel Warsaw, która z powodzeniem wprowadziła lifestylową markę NYX na polski rynek w marcu 2021 roku.

Przeczytaj także: Otwarcie hotelu NYX przełożone. Winna pandemia

Hotel, pensjonat, ośrodek wypoczynkowy - szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl

– Rozpoczynamy działalność w Krakowie i jesteśmy bardzo podekscytowani tą ekspansją- przekonuje Yoram Biton, dyrektor zarządzający Leonardo Hotels Central Europe. – Jako drugie co do wielkości miasto w Polsce, Kraków jest również znany jako „Florencja Północy” i stanowi ważny dodatek do Warszawy w naszym portfolio, gdzie działamy już od kilku lat. Polska gospodarka okazała się odporna na kryzys i oczekuje się, że w 2022 roku będzie rosła szybciej niż średnia UE. To właśnie tutaj chcielibyśmy wnieść swój wkład w postaci naszego doświadczenia i jesteśmy również otwarci na ekspansję oraz rozszerzenie marki w innych kluczowych miastach Polski – wyjaśnia Paulina Kołodziejczyk.

Nowy hotel Leonardo Boutique Kraków Old Town zlokalizowany w samym środku Starego Miasta jest rozwiązaniem dla turystów oraz gości podróżujących w celach biznesowych. Położenie w niewielkiej odległości od Rynku Głównego, Kościoła Mariackiego, Sukiennic, a tym samym blisko głównych linii komunikacji miejskiej sprawia, że zwiedzanie Krakowa, nawet po ciężkim, pracowitym dniu, będzie przyjemne i łatwe.

Dla podróżujących biznesowo atrakcyjne będzie także usytuowanie w niewielkiej odległości od lotniska czy dworca kolejowego. Hotel oferuje 100 pokoi, w tym jedno i dwuosobowe, a także apartamenty biznesowe oraz pokoje dla rodzin z dziećmi. Poza restauracją, w części konferencyjnej dostępne będą trzy sale w pełni wyposażone w niezbędny sprzęt audio dla łącznie 40 osób. Najciekawszym elementem hotelu jest Lobby bar oraz Patio. Jednak uroki relaksu na świeżym powietrzu w klimatycznej przestrzeni tarasu goście będą mogli doświadczyć dopiero wraz z przybyciem pierwszego wiosennego słońca. Hotel jest już w pełni gotowy na przyjęcie pierwszych klientów.