Likwidacja albo przerwa na rok. Kolejne hotele w Poznaniu szukają wyjścia z kryzysu

Kolejne poznańskie hotele rozważają rezygnację z działalności. Oficjalnie o likwidacji poinformował hotel Blow Up Hall. Nieoficjalnie mówi się o upadku kolejnego obiektu - Hotelu Rzymskiego - podaje wtk.pl.

Hotel Rzymski to 3-gwiazdkowy hotel zlokalizowany w samym centrum Poznania, tuż obok Placu Wolności oraz Starego Rynku i kilka minut drogi od Starego Browaru. To obiekt z bogatą branżową historią. Został zbudowany w latach 1837-40 przez niemieckiego przemysłowca Augusta Krause pod nazwą Hotel de Rome. W czasie wojny jego mury zostały zburzone, a po wojnie przejęty przez Hotele Miejskie. W latach siedemdziesiątych włączony został do WPT „Przemysław”

W 1991 r. budynek przejęła spółka pracownicza Hotel Rzymski. Spółka zmieniła wystrój hotelu. Zmieniono również nazwę hotelu do nawiązującego do jego dawnej tradycji.

Jak podaje portal, również inne poznańskie hotele rozważają zamknięcie na np. 12 miesięcy i powrót, kiedy sytuacja się poprawi.