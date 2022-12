Władze Limanowej rozpisały przetarg na rozbudowę dawnego hotelu Siwy Brzeg, który ma stać się wsparciem noclegowym Limanowskiego Domu Kultury.

Hotel Siwy Brzeg to kultowe miejsce na mapie Limanowej. Obiekt wraz z działką przy ul. Bronisława Czecha jest własnością miasta. Przed laty przekazany został w użytkowanie na rzecz Limanowskiego Domu Kultury. W budynku od 1979 roku przeprowadzano wyłącznie doraźne remonty. Nie spełniał już wymogów przepisów pożarowych i nie był też dochodowy. W związku z tym został on zamknięty i zwolniono pracowników. Miasto podjęło wówczas, jak się okazało nieudaną, próbę sprzedania obiektu.

Hotel Siwy Brzeg w Limanowej od lat czekał na remont. W ramach rządowego programu „Polski Ład” Limanowa ubiegała się o 85,5 mln zł. Samorząd chciał z tych środków zrealizować trzy ważne dla miasta inwestycje, w tym właśnie przebudowę i rozbudowę zaplecza Limanowskiego Domu Kultury. Dokładnie chodzi tu o modernizację hotelu Siwy Brzeg.

Jak informuje portal NaszeMiasto.pl, zgodnie z planem hotel zmieni się nie tylko wewnątrz. Odmieniony zostanie również jego wygląd zewnętrzny - zostanie dostosowany do nowoczesnych standardów i razem z wyremontowanym budynkiem Limanowskiego Domu Kultury ma tworzyć spójną całość pod względem wizualnym.

Jak przekazuje portal limanowa.in, na realizację tego zadania władze samorządu zabezpieczyły w budżecie kwotę 8 mln zł, przy czym 5 mln zł pochodzi z dotacji pozyskanej przez samorząd miasta w ramach Polskiego Ładu. W obiekcie powstało 70 miejsc noclegowych.

Opracowany przez miasto projekt zakłada odkopanie części budynku od strony parkingu, gdzie parter znajduje się pod poziomem gruntu. Ta kondygnacja ma stać się dostępna wprost z parkingu, co ma ułatwić korzystanie z obiektu osobom z bagażem. Na tym poziomie oprócz holu ma być jadalnia, w której serwowane będą śniadania, a także winda. Natomiast wszystkie pomieszczenia na wyższych kondygnacjach będą pokojami.

Ma to być zaplecze dla Limanowskiego Domu Kultury, aby mogły się znów odbywać szkolenia dla animatorów kultury z całej Polski, jak to miało miejsce w przeszłości, zaś w weekendy, w ramach wolnych miejsc, będą one mogły być udostępniane jako miejsca noclegowe dla innych osób. Roboty budowlane objęte zakresem zamówienia należy zrealizować w terminie 20 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Otwarcie ofert ma nastąpić w dniu 5 stycznia. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 60 tys. zł. Propozycje uczestników postępowania będą oceniane pod kątem ceny oraz długości okresu gwarancji.

