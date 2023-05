Od 29 października 2023 roku na lotnisku Poznań-Ławica zagości nowa linia lotnicza flydubai z połączeniem regularnym do Dubaju.

flydubai rozszerza swoją siatkę w Polsce do trzech kierunków.

Przewoźnik z Dubaju jako pierwszy narodowy przewoźnik ZEA uruchamia bezpośrednie loty do Poznania w Polsce .

Usługa odbywać się będzie trzy razy w tygodniu od 29 października 2023 r.

Od 29 października br. na lotnisku Poznań-Ławica zagości nowa linia lotnicza flydubai z połączeniem regularnym do Dubaju (DXB). Loty będą realizowane trzy razy w tygodniu we środy, piątki oraz niedziele. Poznań staje się trzecim kierunkiem przewoźnika po Krakowie i Warszawie.

- Ogłoszenie przez linie lotnicze flydubai bezpośrednich lotów z Poznania do Dubaju, to kamień milowy dla rozwoju siatki połączeń z poznańskiego lotniska. Po wielu latach starań, Poznań jako trzecie miasto w Polsce, zyska regularne połączenie obsługiwane przez tego przewoźnika znad Zatoki Perskiej. Bezpośrednie loty do Dubaju, to także dostęp mieszkańców Poznania, Wielkopolski i całej zachodniej Polski do szerokiej siatki połączeń flydubai obejmującej ponad 110 kierunków w 50 krajach świata, a dzięki planowanej współpracy z liniami lotniczymi Emirates, możliwość kontynuowania podróży na ponad 150 kolejnych kierunkach. Ogłoszona dzisiaj trasa z Poznania do Dubaju, otwiera zupełnie nowe możliwości podróżowania, dzięki którym spodziewamy się wygenerowania dodatkowych potoków pasażerskich, będących impulsem do intensyfikacji zarówno ruchu turystycznego jak i biznesowego do tej części świata. Bliska współpraca Portu Lotniczego Poznań-Ławica z Poznańską Lokalną Organizacją Turystyczną, pozwala liczyć na wzrost zainteresowania Poznaniem wśród pasażerów ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, dla których nasze miasto może okazać się niezwykle ciekawym kierunkiem turystycznym - komentuje Grzegorz Bykowski - Wiceprezes Zarządu Portu Lotniczego Poznań-Ławica.

Od początku naszej działalności na rynku w 2018 roku wraz z uruchomieniem lotów do Krakowa obserwujemy rosnący popyt na podróże między ZEA a Polską. Cieszymy się, że nasza siatka powiększyła się do trzech punktów wraz z uruchomieniem połączeń do Poznania, co zaoferuje naszym pasażerom więcej możliwości podróżowania do Polski i otworzy możliwości dla handlu i turystyki. flydubai angażuje się w zwiększanie łączności między różnymi kulturami i nie możemy się doczekać wzmocnienia więzi między tymi dwoma krajami - mówi Ghaith Al Ghaith, Dyrektor Generalny flydubai.

Kabina w samolocie linii flydubai. Fot. Mat. pras.

Loty będą realizowane trzy razy w tygodniu między Terminalem 2 Dubai International (DXB) a Portem Lotniczym Poznań (POZ) od 29 października 2023 r. w środy, piątki i niedziele.

Hotel, pensjonat, ośrodek wypoczynkowy - szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl