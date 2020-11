Linie Emirates zapewnią darmowy nocleg w Dubaju

Linie Emirates ponownie wprowadziły ofertę Dubai Connect, która zapewnia podróżującym tranzytem przez hub w Dubaju bezpłatny pobyt w hotelu w tym mieście. Oferta jest dostępna na podróże we wszystkich klasach i jest skierowana do klientów, których najszybsze połączenie lotnicze przekracza 10 godzin oczekiwania na przesiadkę. Dubai Connect zapewnia, że ​​podróżowanie przez hub Emirates przebiega bezproblemowo pomimo zmienionych rozkładów lotów podczas pandemii COVID-19.

Linie Emirates obsługują obecnie ponad 90 kierunków na sześciu kontynentach na całym świecie, łącząc klientów z najważniejszymi miejscami w Europie, Azji, obu Amerykach, Afryce i Australazji z dogodnym Dubajskim hubem.

Dzięki Dubai Connect pasażerowie Emirates otrzymają bezpłatny nocleg w 4- lub 5-gwiazdkowym hotelu, transfer naziemny na lotnisko i z lotniska, posiłki w hotelu oraz wizę do ZEA po przylocie, jeśli będzie ona wymagana. Usługa ma na celu zapewnienie wygodniejszej podróży dla klientów, których najlepszy czas połączenia wynosi od 10 do 24 godzin.

Emirates zapewniają, że ​​wszyscy klienci będą mogli cieszyć się z oferty. Osoby, które kwalifikują się do skorzystania z Dubai Connect, ale nie mogą opuścić lotniska, otrzymają dostęp do poczekalni Emirates Dubai Connect na miejscu, gdzie będą mogli odpocząć i się zrelaksować.

Z oferty mogą skorzystać klienci z nowymi lub istniejącymi rezerwacjami, podróżujący od 1 grudnia 2020 roku. Obowiązuje regulamin, a więcej informacji można uzyskać odwiedzając stronę Dubai Connect.

Dubaj jest otwarty dla zwiedzających, a Dubai Connect pozwala im zwiedzać tętniące życiem miasto w drodze do miejsca docelowego bez dodatkowych kosztów. Dubaj ma do zaoferowania atrakcje o każdej porze roku - od skąpanych w słońcu plaż i zabytków po światowej klasy gościnność i obiekty rekreacyjne, o każdej porze dnia i dla każdego podróżnika.

Emirates dbają o wygodę swoich klientów podczas lotu, dlatego podróżni mogą cieszyć się z ponad 4500 kanałów w ice – wielokrotnie nagradzanym systemie rozrywki pokładowej Emirates, a także regionalnymi posiłkami i bezpłatnymi napojami. Przewoźnik zapewnia także wysoki limit bagażu – do 35 kg dla pasażerów klasy ekonomicznej, do 40 kg dla pasażerów klasy biznes i do 50 kg dla pasażerów pierwszej klasy.

Dubai Connect jest częścią ciągłych inwestycji Emirates w produkty i usługi, aby zapewnić najlepsze wrażenia z podróży. W zeszłym miesiącu linie lotnicze wprowadziły inne usługi, w tym samodzielną odprawę i punkty odbioru bagażu na Międzynarodowym Porcie Lotniczym w Dubaju oraz ulepszone usługi na pokładzie samolotu, aby podróż była jeszcze bardziej dogodna.