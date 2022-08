Lipcowy wynik liczby pasażerów Lotniska Warszawa-Modlin najlepszy w historii portu

Lotnisko Modlin chwali się wynikami. Fot. mat. pras.









Autor: PropertyNews.pl

Dodano: 12 sie 2022 14:58

W lipcu z usług lotniska skorzystało 329 527 pasażerów i obsłużono na nim 2 180 operacji lotniczych. Stanowiło to odpowiednio 110,9 proc. wolumenu pasażerów i 115,3 proc. operacji startów i lądowań w stosunku do analogicznego okresu roku 2019. To również najlepszy przewozowo miesiąc w historii lotniska.