Lista topowych miejsc turystycznych w Europie według Google. Energylandia na podium

Google prezentuje listę najczęściej wyszukiwanych miejsc turystycznych na Mapach Google w Europie i w Polsce. Na podium polskiej listy znalazł się tematyczny park rozrywki - Energylandia. To popularne miejsce, położone w Zatorze w województwie małopolskim, uplasowało się także w zestawieniu najczęściej wyszukiwanych atrakcji w Europie.

Światowy Dzień Turystyki jest świetnym momentem do świętowania tego, że podróże pozwalają nam naładować baterie, a także utrzymywać kontakty z ludźmi gdziekolwiek by się nie znajdowali.

Rok w społecznej izolacji sprawił, że chęć podróżowania staje się nawet większa niż przed pandemią - ludzie szukają okazji do spotkań z ważnymi dla nich osobami mieszkającymi w innym mieście lub państwie.

Jak pokazują badania przeprowadzone przez Google i Kantar, głównym motywem rezerwacji podróży w tym roku są odwiedziny u przyjaciół i rodziny.

Drugim powodem, dla którego ludzie chcą podróżować, jest chęć sprawienia sobie przyjemności, oderwania się od ekranów i codziennego, domowego życia.

Wraz z postępem programów szczepień i ponownym otwarciem granic, obserwujemy zwiększony optymizm i gotowość do nadrobienia straconego czasu i podróży. Od początku roku najczęściej wyszukiwanymi miejscami turystycznymi w Europie na Mapach Google są: Wieża Eiffla (Francja), Bazylika Sagrada Família (Hiszpania), Luwr (Francja), Europa-Park (Niemcy), Koloseum (Włochy), Park Narodowy Jezior Plitwickich (Chorwacja), Wybrzeże Amalfitańskie (Włochy). Na ósmym miejscu znalazła się atrakcja z Polski - Energylandia. Miejsce dziewiąte zajęła Katedra w Mediolanie (Włochy), a dziesiąte stadion Camp Nou w Barcelonie (Hiszpania).

W Polsce zestawienie najczęściej wyszukiwanych atrakcji turystycznych na Mapach Google (od początku roku) przedstawia się następująco: Energylandia, ZOO we Wrocławiu, Łazienki Królewskie, Miejsce Pamięci i Muzeum Auschwitz-Birkenau, Zabytkowy rynek we Wrocławiu, Zamek Książ, Pałac Kultury i Nauki, Manufaktura, Zamek Królewski na Wawelu i Molo w Sopocie.

Choć pandemia szczególnie mocno dotknęła branżę turystyczną, pojawiają się sygnały, że firmy z tego sektora powoli stają na nogi. Według nowych badań przeprowadzonych przez ForwardKeys, liczba lotów międzynarodowych do europejskich destynacji w lipcu i sierpniu osiągnęła 39,9% poziomu sprzed pandemii, co stanowi wzrost o 13,3% w stosunku do ubiegłego roku.