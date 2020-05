Łódź: Koronawirus nie zatrzymał inwestycji hotelowych

Na prostej drodze do otwarcia jest hotel Hampton by Hilton, wybudowany już w kompleksie Hi Piotrkowska.

Coraz bliżej otwarcia jest hotel wybudowany w bezpośrednim sąsiedztwie Manufaktury, przy ul. Ogrodowej 21.

W trakcie budowy jest 5-gwiazdkowy zespół hotelowy bazujący na odnowionym pałacu Heinzla przy ul. Okólnej - L Hotel.

Planów budowy hotelu nie porzuca właściciel terenu po wyburzonej hali Klubu Sportowego „Resursa”, ale kiedy prace miałby się rozpocząć, na razie nie zdradza.

Z kolei przeciąga się inwestycja przy ul. Piotrkowskiej 94. Ma tam powstać hotel na ok. 140 pokoi.

Mimo epidemii nie zwalniają też remonty istniejących hoteli, w tym hotelu Grand. Posuwa się także remont hotelu Pałac Polonia - podaje expressilustrowany.pl.