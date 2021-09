Łódzki hotel Reymont zmieni się w butikowy Aiden by Best Western. To debiut marki w Polsce

Pracownia architektoniczna KM Rubaszkiewicz zaprezentowała koncepcję pierwszego w Polsce hotelu Aiden by Best Western. Pod szyldem tej marki funkcjonować będzie Hotel Reymont w Łodzi, który wchodzi w skład grupy Polskiego Holdingu Hotelowego.

Hotel Reymont położony jest w centrum Łodzi, w pobliżu Manufaktury, znanej w mieście galerii handlowo-rozrywkowej.

Pod nową marką będzie oferował 61 pokoi hotelowych.

Unikatowa aranżacja wnętrz hotelu w Łodzi sprawi, że obiekt będzie rozpoznawalnym punktem na mapie miasta.

– Marka Aiden by Best Western da nową jakość hotelowi Reymont. Aiden by Best Western@Łódź będzie pierwszym hotelem tej marki otwartym w Polsce. Mamy duże doświadczenie we wprowadzaniu nowych marek na rynek, jako pionierzy wprowadzaliśmy nowe marki hotelowe: Courtyard by Marriott, Hampton by Hilton, Renaissance, a także Moxy. Jestem przekonany, że jesteśmy na dobrej pozycji, żeby z marką Aiden by Best Western w Łodzi odnieść kolejny sukces - podkreśla Gheorghe Marian Cristescu, prezes Polskiego Holdingu Hotelowego.

Modernizacja hotelu Reymont ma na celu dostosowanie obiektu do wymogów marki Aiden by Best Western. Projekt zakłada odświeżenie budynku z zewnątrz oraz nadanie nowoczesnego stylu we wnętrzach, jak również przeprowadzenie zmian zagospodarowania terenu dla poprawy jego funkcjonowania. Planowane jest wprowadzenie i zaakcentowanie portali wejściowych do budynku w taki sposób, aby nie ingerować w stan istniejący, portale będą elementami dodanymi. Pojawi się podświetlenie wejść oraz iluminacja elewacji, gzymsów. Nad wejściami pojawią się neony z logo marki Aiden. Każdy obiekt należący do tej marki nawiązuje do miejsca, w którym się znajduje – odzwierciedla lokalny design oraz gościnność i otwartość odwiedzanego miasta – nie ma na świecie dwóch podobnych do siebie hoteli Aiden.

– Chcemy przywrócić świetność hotelu designem nawiązując do czasów jego powstania. Chcemy podkreślić charakter miejsca kolorystyką „jawnie wyjętą” z dzieł malarskich artystów z okresu powstania hotelu, zaakcentować dekoracje we wnętrzach – mówi główny projektant z pracowni KM Rubaszkiewicz, Konrad Rubaszkiewicz.

Hotele Aiden by Best Western to nowa, niezwykle dynamiczna kolekcja nowoczesnych hoteli butikowych. Ich osobowość uosabia się w atmosferze swobody, luzu i relaksu. Natomiast wnętrza są stylowe, przyjazne i odzwierciedlają klimaty lokalnego rynku. Dzięki temu każdy z hoteli Aiden jest unikalny, jednakże tak samo inspirujący i gościnny. Pobyt w nich daje szansę na stworzenie niezapomnianych wrażeń i wspomnień.

W hotelu Aiden by Best Western @Łodź tło stanowić będą jasne, delikatne barwy piaskowe, które w połączeniu z kolorami głębokiego granatu wprowadzają w spokojny klimat. Wnętrza hotelu, inspirowane nowojorskim stylem Hamptons, zostały urozmaicone odważnymi kolorami mebli przywołującymi widoki niczym z obrazów artystów fowizmu. Wszystko to nadaje niepowtarzalny charakter hotelowi Aiden by Best Western@Łodź. Umeblowanie w stylu retro uzupełnione współczesnymi dekoracjami pozostaje nowoczesne, w duchu obecnych nurtów architektury wnętrz.