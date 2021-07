Łódzkie hotele i miasto powalczą o turystów

Od kwietnia do czerwca br. obłożenie w hotelach w Łodzi skoczyło z 18,4 proc. (kwiecień) do 39 proc. (czerwiec).

- Lipiec, zwłaszcza w czasie weekendów, zapowiada się jeszcze lepiej – mówi Tomasz Rajkowski dyrektor hotelu Puro Łódź Centrum – Planujemy przekroczyć 50 proc. obłożenia miejsc noclegowych, co zważywszy na wciąż obowiązujące obostrzenia, obawy części Polaków przed podróżowaniem oraz praktycznie brak gości zagranicznych w porównaniu do okresu przed pandemią jest naprawdę bardzo dobrym wynikiem. Pandemia wywróciła też do góry nogami strukturę gości w hotelu. Z absolutnej dominacji gości biznesowo - konferencyjnych, stajemy się destynacją weekendową z dominacją gości indywidualnych, turystycznych. Piątek, sobota to teraz dla nas najmocniejsze dni sprzedażowo. Goście wyjeżdżają od nas oczarowani miastem, podkreślają jego wyjątkowość w skali kraju i doceniają przemianę jaką przechodzi.

Z danych Łódzkiej Organizacji Turystycznej wynika, że Łódź przyciąga przede wszystkim gości krajowych. Od 1 maja do 14 lipca informację turystyczną przy Piotrkowskiej 28 odwiedziło 10290 osób, z czego jedynie 534 (5,2%) to byli goście zagraniczni oraz obcokrajowcy mieszkający w Polsce. Dominują Ukraińcy, Francuzi, Niemcy oraz Hiszpanie, praktycznie nie ma w Łodzi Brytyjczyków, którzy w sezonie letnim zawsze chętnie odwiedzali miasto, mało jest też Rosjan, którzy z powodów pandemii praktycznie nie mogą przylecieć do Polski.

Hotel, pensjonat, ośrodek wypoczynkowy - szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl

- Turystyka w Łodzi zmieniła się w tym roku drastycznie – mówi Tomasz Koralewski z ŁOT. – Przyjazdy są bardzo krótkie, pojawia się dużo gości z bliskiego sąsiedztwa, głównie w czasie weekendów, decyzje wyjazdowe zapadają z niewielkim wyprzedzeniem. Łódzka oferta biorąc pod uwagę cykle koncertów Letniska na Księżym Młynie, Letnich Brzmień w EC1, Lata w plenerze w Ogrodach Geyera czy wydarzeń w Manufakturze, Atlas Arenie i Wytwórni jest niezwykle bogata. Oprócz Muzeum Dętki i Muzeum Przyrodniczego działają już wszystkie pozostałe muzea, wiele z nich ma nowe, atrakcyjne ekspozycje. Oferta więc jest, teraz musimy zintensyfikować wysiłki, aby powalczyć o nowych turystów.

Łódź szykuje akcje skierowane do turystów