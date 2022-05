LOT będzie latał częściej do Chorwacji. Nowe połączenia do Dubrownika, Splitu, Zagrzebia, Rijeki i Zadaru

Polskie Linie Lotnicze LOT planuje w sezonie letnim więcej połączeń do Chorwacji. Turyści będą mogli polecieć do pięciu miast: Dubrownika, Rijeki, Splitu, Zadaru i Zagrzebia.

PLL LOT powiększa siatkę połączeń.

W ciągu najbliższych kilku tygodni uruchomi połączenia do Indii, Egiptu, czy Bośni i Hercegowiny, a także do Chorwacji.

W ubiegłym roku Chorwację odwiedziła rekordowa liczba ponad miliona Polaków.

Do Dubrownika samoloty przewoźnika polecą z Krakowa i Warszawy, do Zadaru – z Rzeszowa i Warszawy a do Rijeki, Splitu i Zagrzebia – ze stołecznego lotniska - podaje waszaturystyka.pl.

Planowana liczba rejsów do Chorwacji w 2022 r. będzie o 5 proc. większa niż w 2019, czyli przed pandemią. W sezonie letnim przewoźnik będzie latał pomiędzy Polską a Chorwacją 28 razy w ciągu tygodnia.

Hotel, pensjonat, ośrodek wypoczynkowy - szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl

W najbliższych dniach PLL LOT planuje uruchomienie nowych połączeń w innych wakacyjnych kierunkach. 30 maja LOT otwiera Sarajewo. 31 maja zainauguruje bezpośrednie rejsy na trasie Warszawa - Bombaj oraz połączenie do Kairu w Egipcie. Z kolei 6 czerwca otwiera Prisztinę.

Łącznie PLL LOT oferują aktualnie 118 połączeń rozkładowych.