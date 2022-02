Lot rozwinął się w segmencie podróży wakacyjnych

Lot w 2021 roku wykonał w sumie ponad 54 tys. operacji na 151 trasach.

Narodowy przewoźnik odwiedził 109 portów lotniczych i przewiózł niemal 4,2 mln pasażerów.

Samoloty Lotu w ubiegłym roku pokonały 80 milionów kilometrów.

W segmencie przewozów towarowych Lot uplasował się na pozycji lidera na rynku polskim, przewożąc niemal dwukrotnie więcej cargo niż w roku 2020.

Narodowy przewoźnik wykonał w sumie ponad 54 tys. operacji na 151 trasach, odwiedzając 109 portów lotniczych, przewożąc niemal 4,2 mln pasażerów, pokonując w tym czasie 80 milionów kilometrów. O ile po zniesieniu restrykcji wjazdowych do Nowego Jorku (JFK i EWR) i do Chicago liczba Gości na pokładach samolotów do Ameryki Północnej wróciła do poziomu z 2019 roku, o tyle w dalszym ciągu znacząco zredukowana jest siatka azjatycka – Seul, Tokio czy Pekin/Daxing. W ramach siatki europejskiej dużym powodzeniem cieszyły się połączenia do Paryża czy Wilna, natomiast absolutnym hitem okazała się Tirana, będąca najpopularniejszym kierunkiem wakacyjnym. W sezonie zimowym popularność zyskały rejsy do uruchomionego jesienią Dubaju oraz wznowione połączenia do Colombo i Miami.

Hotel, pensjonat, ośrodek wypoczynkowy - szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl

Lot pamięta o udogodnieniach

Rok 2021 to również rok wprowadzenia kolejnych udogodnień dla pasażerów. Podróżującym naszymi Boeingami 737 oddaliśmy do dyspozycji bezprzewodowy system rozrywki pokładowej, nową ofertę posiłków dla pasażerów klasy ekonomicznej, a dzięki nowej odsłonie strony lot.com zakup biletu czy zamówienie usług dodatkowych jest szybsze i wygodniejsze.

– Czas pandemii szczególnie mocno dotknął branżę lotniczą. Jednak w PLL LOT spożytkowaliśmy ten okres na wykorzystanie wszystkich nadarzających się możliwości biznesowych, rozwijając się tam, gdzie popyt był największy – w przewozach wakacyjnych i cargo. Dziękuję naszym Gościom za każdą podróż na naszych pokładach, a Partnerom biznesowym za zaufanie i współpracę – powiedział Michał Fijoł, członek Zarządu PLL LOT ds. Handlowych.

Maciej Wilk, członek Zarządu ds. Operacyjnych podsumował natomiast wyniki obszaru operacyjnego – Biorąc pod uwagę wszystkie utrudnienia związane z pandemią COVID-19, pozytywnie oceniam wyniki operacyjne PLL LOT za rok 2021. Regularność operacji wyniosła 99,7%, a punktualność wzrosła do 86%, co plasuje nas na ósmym miejscu najbardziej punktualnych przewoźników w Europie – mówił.