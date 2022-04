Lotniska czekają na pasażerów. Kraków przypomina o uwzględnieniu kolejek

W związku z zwiększonym ruchem, prosimy pasażerów podróżujących o wcześniejsze przybycie do #KrakowAirport - podało Kraków Airport w mediach społecznościowych.

"W związku z zwiększonym ruchem, prosimy pasażerów podróżujących zarówno z bagażem podręcznym, jak i rejestrowanym o wcześniejsze przybycie do #KrakowAirport. Rekomendujemy przyjazd na lotnisko co najmniej 2h przed planowaną godziną odlotu" - napisał port lotniczy w Krakowie.

Lotnisko Chopina również jest gotowe w majówkę. Prezes Przedsiębiorstwa Państwowego "Porty Lotnicze", zarządzającego Lotniskiem Chopina, Stanisław Wojtera przyznał, że ruch lotniczy w Polsce odradza się "nadspodziewanie szybko". "To pokazuje, jak Polacy tęsknią za lataniem, jak bardzo chcą podróżować. A my jesteśmy od tego, aby to umożliwić" - ocenił. Czytaj dalej: Lotnisko Chopina jest gotowe w majówkę obsłużyć tysiące pasażerów