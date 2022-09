Lotnisko Rzeszów-Jasionka podsumowuje rekordowe wakacje

Prawie 92 tysiące pasażerów skorzystało w sierpniu z usług portu lotniczego Rzeszów-Jasionka, co jest drugim najlepszym wynikiem w jego historii.

Rekordowe lato w Jasionce trwa. Sierpień równie dobry jak lipiec.

Tylko do końca sierpnia br. lotnisko w Jasionce obsłużyło ponad 71 tysięcy pasażerów wakacyjnych lotów czarterowych.

Od początku roku podrzeszowskie lotnisko obsłużyło niemal 470 tys. pasażerów.

- Rekordową liczbę obsłużonych pasażerów zawdzięczamy wyjątkowo rozbudowanej siatce połączeń wakacyjnych. Tego lata zaproponowaliśmy mieszkańcom Podkarpacia i sąsiednich regionów 12 tras do słonecznych destynacji w Turcji, Grecji, Bułgarii, Chorwacji, we Włoszech oraz w Polsce. Cieszę się, że nasza oferta spotkała się z tak dużym zainteresowaniem. To potwierdza słuszność obranej przez nas strategii rozwoju w tym segmencie rynku przewozów pasażerskich – mówi Adam Hamryszczak, prezes zarządu portu lotniczego Rzeszów-Jasionka.

Tylko do końca sierpnia br. lotnisko w Jasionce obsłużyło ponad 71 tysięcy pasażerów wakacyjnych lotów czarterowych, co również jest rekordowym wynikiem – dotychczasowy najlepszy wynik port zanotował w 2019 roku,

w którym z połączeń czarterowych skorzystało 64 tys. osób.

Najpopularniejsze kierunki z Rzeszowa

Najbardziej oblegane letnie kierunki to turecka Antalya (32 tys.), Burgas na bugarskim Słonecznym Brzegu (10 tys.) i grecki Heraklion (4,5 tys.). Wśród całorocznych destynacji największą popularnością niezmiennie cieszą się Warszawa i Londyn.

W sierpniu na każdej z tras podróżowało ok. 18 tys. pasażerów.

