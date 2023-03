Rzym, Neapol, Praga, Podgorica i Ryga - to nowe kierunki, które wejdą w skład połączeń z Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy. Jakie loty planują, m.in. Wizz Air i Ryanair z Gdańska?

Po zimowej przerwie do Gdańska wracają loty do Zurychu, Zadaru i Dusseldorfu.

Latem będzie można wybrać się na greckie wyspy, a także do Splitu, Tirany i Burgas.

Łącznie lotnisko w Gdańsku zaoferuje 80 połączeń do 24 krajów.

Największą ofertę lotów z Gdańska ma linia lotnicza Ryanair. W letniej siatce, która obowiązuje od 26 marca 2023, znajdzie się aż 39 połączeń z Gdańska tego przewoźnika.

Linia zaproponowała zupełnie nowe, bardzo atrakcyjne kierunki z Gdańska. Można polecieć do stolic: Włoch - Rzymu, Czech - Pragi, Czarnogóry - Podgoricy i Łotwy - Rygi.

Ryanair inauguruje także loty do włoskiego Neapolu i hiszpańskiej Malagi. Pod koniec marca przywraca połączenia do chorwackiego Zadaru, irlandzkiego Belfastu i na greckie wyspy Kretę i Korfu. Pod koniec maja wystartuje na Santorini, a 4 czerwca do bułgarskiego Burgas. Od 28 marca linia będzie latała do Barcelony na oddalone tylko 10 kilometrów od centrum miasta lotnisko El Prat.

Wizz Air też powiększa ofertę z Gdańska

Linia Wizz Air w letniej siatce ma cztery dodatkowe wakacyjne połączenia. Od 12 czerwca poleci do Heraklionu na Kretę, od 7 lipca do chorwackiego Splitu i bułgarskiego Burgas, a od 6 lipca proponuje nowe połączenie do stolicy Albanii Tirany. Ponadto Wizz Air nadal ma w ofercie loty m.in. do Wenecji, Malagi, Barcelony, do gruzińskiego Kutaisi i na Maltę. W sumie linia lotnicza oferuje pasażerom 31 połączeń z Gdańska.

Po zimowej przerwie, 30 marca wracają loty linii SWISS z Gdańska do Zurychu w Szwajcarii, a od 21 maja mają powrócić połączenia Eurowings do Dusseldorfu. Polskie Linie Lotnicze LOT zamierzają wznowić od 2 czerwca loty na trasie Gdańsk - Rzeszów.

Letnia siatka regularnych połączeń z Gdańska (26 marca- 29 października 2023):

Aarhus, Alicante, Barcelona-El Prat, Belfast, Billund, Bristol, Burgas, Chania/Kreta, Cork, Dublin, Edynburg, Goteborg, Hamburg, Kopenhaga, Korfu, Kraków, Leeds-Bradford, Londyn-Stansted, Lublin, Malaga, Malta, Manchester, Mediolan-Bergamo, Neapol, Newcastle, Oslo-Torp, Pafos, Paryż-Beauvais, Piza, Podgorica, Praga, Ryga, Rzym, Santorini, Sztokholm-Arlanda, Vaxjo, Wenecja, Wrocław, Zadar; Wizz Air: Aberdeen, Alesund, Barcelona El-Prat, Bergen, Burgas, Dortmund, Edynburg, Eindhoven, Goteborg, Hamburg, Haugesund, Heraklion/Kreta, Kolonia-Bonn, Kutaisi, Larnaka, Leeds-Bradford, Liverpool, Londyn-Luton, Malaga, Malmo, Oslo-Gardermoen, Oslo-Torp, Paryż-Beauvais, Rejkiavik-Keflavik, Split, Stavanger, Sztokholm-Skavsta, Tirana, Tromso, Trondheim, Turku;

Aberdeen, Alesund, Barcelona El-Prat, Bergen, Burgas, Dortmund, Edynburg, Eindhoven, Goteborg, Hamburg, Haugesund, Heraklion/Kreta, Kolonia-Bonn, Kutaisi, Larnaka, Leeds-Bradford, Liverpool, Londyn-Luton, Malaga, Malmo, Oslo-Gardermoen, Oslo-Torp, Paryż-Beauvais, Rejkiavik-Keflavik, Split, Stavanger, Sztokholm-Skavsta, Tirana, Tromso, Trondheim, Turku; LOT: Warszawa, Rzeszów;

Warszawa, Rzeszów; KLM: Amsterdam;

Amsterdam; SAS; Kopenhaga,

Kopenhaga, Lufthansa: Frankfurt, Monachium;

Frankfurt, Monachium; Norwegian Bergen, Oslo-Gardermoen

Bergen, Oslo-Gardermoen SWISS Zurych

Zurych Eurowings Dusseldorf.

