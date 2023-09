Port Lotniczy Lublin obsłużył w sierpniu br. 51 191 pasażerów. To najlepszy wynik w dotychczasowej historii lotniska. Wpływ na wyraźny wzrost liczby podróżnych miała wyjątkowo bogata w tym roku siatka połączeń wakacyjnych.

Już poprzednie miesiące wykazywały rekordowe statystyki.

W ubiegłym miesiącu, w lipcu, z lotniska skorzystało 48 498 podróżnych.

Od czerwca 2024 roku do siatki połączeń Portu Lotniczego Lublin dołączy grecka wyspa Kreta.

- Największy ruch na lotniskach przypada na okres wakacyjny, kiedy do regularnej siatki połączeń dołączają kierunki wakacyjne i czarterowe. To wtedy pasażerowie udają się najchętniej do kurortów morskich, co naturalnie ma swoje odzwierciedlenie w statystykach ruchu lotniczego. Kolejny letni miesiąc tego roku był niezwykle udany dla Portu Lotniczego w Lublinie. Nasze wysiłki i ciężka praca przełożyły się na świetny wynik lotniska i jestem przekonany, że również

na zadowolenie pasażerów - mówi prezes Portu Lotniczego Lublin Andrzej Hawryluk.

Rekordowa frekwencja to zasługa m.in. bardzo dobrze przyjętych przez mieszkańców Lublina i regionu rejsów w ramach akcji Lato 2023.

W tym roku na wakacje z Lublina można było polecieć aż cztery razy w tygodniu czarterowym rejsem do tureckiej Antalyi. Od czerwca do siatki połączeń po raz pierwszy w historii portu dołączyły loty na grecką wyspę Rodos oraz do Monastyru w Tunezji. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również połączenia obsługiwane do chorwackiego Splitu, Burgas w Bułgarii nad Morzem Czarnym i włoskiego Bergamo. Podobnie było z lotami nad polskie morze, do Gdańska.

Lubelskie lotnisko sukces świętuje pracą i już zabiega o połączenia w kolejnym sezonie. Są już pierwsze efekty. Od czerwca 2024 roku do siatki połączeń Portu Lotniczego Lublin dołączy grecka wyspa Kreta. Loty do Heraklionu będą realizowane w każdą środę.

