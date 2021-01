Lotnisko w Modlinie opustoszałe do marca. Ryanair zawiesza loty

Ryanair zawiesił większość rejsów w związku z obostrzeniami dotyczącymi podróżowania do Wielkiej Brytanii. Do marca w niektóre dni terminal pasażerski na lotnisku w Modlinie będzie zamknięty - czytamy na money.pl.

Zawieszenie większości rejsów brytyjskiego przewoźnika to efekt obostrzeń dotyczących podróżowania do Wielkiej Brytanii. Dla niektórych lotnisk, zwłaszcza nastawionych na obsługę tanich linii, jak Modlin, oznacza to niemal całkowite zamknięcie. Władze lotniska w Modlinie już zapowiedziały, że w dni, w które nie będą odbywały się żadne loty, lotnisko będzie zamknięte.