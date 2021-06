Lotnisko w Modlinie potrzebuje wsparcia. CPK może utrudnić mu dofinansowanie

Lotnisko w Modlinie apeluje o dofinansowanie od udziałowców.

Na przeszkodzie mają stać plany państwowych Portów Lotniczych budowy lotniska w Radomiu.

Pieniądze potrzebne są na rozbudowę i uzyskanie rentowności. Przy ponad 4 mln pasażerów lotnisko ma zarabiać 23 mln zł rocznie.

Pandemia utrudniła funkcjonowanie wszystkich lotnisk. To w Modlinie obsłużyło w 2020 r. 800 tys. pasażerów. W tym ma być to 1,1 mln. Zarząd lotniska apeluje o dofinansowanie, aby do roku 2029 obsługiwać 4,2 mln pasażerów rocznie i osiągać zysk na poziomie 23 mln zł.

Na wyłożenie dodatkowych pieniędzy nie zgadza się jeden z udziałowców - Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze". Dysponuje obecnie 27,8 proc. udziałów. Przedsiębiorstwo nazywa inwestowanie w Modlin "marnotrawstwem”, argumentując swoją decyzję m.in. brakiem rentowności lotniska. Władze portu w Modlinie widzą to jednak inaczej. - PPL chce zlikwidować konkurencję dla lotniska w Radomiu i robi zakusy, by port w Modlinie przestał istnieć - argumentował podczas konferencji wiceprezes Marcin Danił.

W marcu tego roku do Portu Lotniczego w Modlinie zgłosiła się firma Egis, zainteresowana przejęciem części udziałów w lotnisku. To zarządca 17 średniej wielkości lotnisk na całym świecie. Przedstawiciel firmy chwalił Modlin za tempo dojścia do 3 mln pasażerów, nie wiadomo jednak czy PPL sprzeda swoje udziały. W odpowiedzi na zapytanie portalu w tej sprawie biuro PR Portów Lotniczych odpowiedziało, że musi poznać zapotrzebowanie finansowe Modlina oraz potrzeby inwestycyjne.

Jeśli Modlin upadnie, wtedy pracę straci kilka tysięcy osób obsługujących terminal, z czego 2,5 tys. pracowników samego lotniska i 300 pracowników Ryanair. Na marne pójdzie też około pół miliarda złotych, jakie w lotnisku zaangażowano, z czego 170 mln zł ze środków unijnych.