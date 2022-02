Lotnisko w Poznaniu odbudowało ruch lotniczy mimo pandemii

W roku 2021 Port Lotniczy Poznań-Ławica obsłużył 1 055 162 pasażerów w ruchu ogółem, co stanowiło wzrost o ponad 60 proc. w stosunku do krytycznego roku 2020.

W minionym roku odbudowa ruchu lotniczego w stosunku do roku 2019 wyniosła 44,34 proc., przy czym w czwartym kwartale ub. r. średniomiesięczny współczynnik odbudowy ruchu lotniczego osiągnął poziom prawie 70 proc.

W roku 2021 operacje regularne realizowane były łącznie na 48 kierunkach, w tym 11 nowych (Wenecja, Pula, Tirana, Saloniki, Bruksela, Kefalonia, Helsinki, Oslo-Gardermoen, Ammann, Manchester oraz Leeds/Bradford)!

Port lotniczy zanotował wzrost ruchu w tym segmencie o 35 proc. w stosunku do roku 2020. Ponadto po dłuższej przerwie spowodowanej pandemią, do rozkładu lotów wróciły trasy do Birmingham, Tel Awiwu, Charkowa, Budapesztu i Kopenhagi.

W segmencie przewozów czarterowych ruch odbudowany został w ponad 52 proc. w stosunku do roku 2019, natomiast współczynnik odbudowy dla grudnia 2021 roku wyniósł już ponad 95 proc. W ubiegłym roku dostępnych było łącznie 25 kierunków czarterowych oferowanych przez organizatorów turystyki w ramach pakietów turystycznych, w tym 3 nowe kierunki na Cypr, Djerbę oraz do Monastiru oraz po raz pierwszy w historii Portu Lotniczego Poznań-Ławica, 3 egzotyczne kierunki dalekiego zasięgu – do Puerto Plata w Dominikanie (B787-Dreamliner) i Cancun w Meksyku (B787 Dreamliner), a także na Zanzibar w Tanzanii. W grudniu ubiegłego roku zrealizowana została także seria 1-dniowych wycieczek czarterowych do Rovaniemi w Finlandii (z wizytą u Świętego Mikołaja).

Rejsy czarterowe prawie pełne

Najwyższy współczynnik wypełnienia miejsc w roku 2021 zanotowany został na rejsach czarterowych do Dominikany i Meksyku – w każdym B787-Dremliner, odlatującym z Poznania, zajętych było średnio 97 proc. dostępnych miejsc.

Wśród portów lotniczych obsługujących powyżej 1,0 miliona pasażerów w ciągu roku, Poznań ze współczynnikiem odbudowy 44,34 proc. znalazł się na III miejscu za Modlinem i Katowicami, natomiast pod względem wysokości dynamiki ruchu lotniczego w ujęciu rok do roku, Port Lotniczy Poznań-Ławica osiągnął jeden z najlepszych rezultatów na poziomie ponad 160 proc.

Pięć najpopularniejszych kierunków regularnie wybieranych przez pasażerów lotniska w Poznaniu to: Warszawa, Londyn - Stansted, Londyn – Luton, Dublin i Frankfurt. Jeśli chodzi o loty czarterowe najpopularniejsze kierunki minionego roku na lotnisku w Poznaniu to: Antalya, Hurghada, Rodos, Heraklion i Zakynthos.