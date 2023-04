27 kwietnia Lotnisko Warszawa-Radom ma odprawić pierwszych pasażerów. Krytykowane przez część ekspertów ze względu na bliskie sąsiedztwo lotniska na Okęciu, radomski port był dotąd znany miłośnikom lotnictwa - odbywały się tam pokazy lotnicze.

Z lotniska Warszawa-Radom będzie odbywać się pięć regularnych lotów, które oferuje PLL: do Kopenhagi, Paryża, Prewezy, Rzymu i Tirany. Dodatkowo radomski port zaoferuje siedem kierunków czarterowych, takich jak: Antalya, Burgas, Dżerba, Monastyr, Palma de Mallorca, Taba, Warna. Z lotniska będą operowały biura podróży, takie jak: Coral Travel, Exim Tours, Greckie Podróże, GTS Poland, Itaka, Nekera, Rego-Bis, Sun and Fun, TUI.

Fot. Polskie Porty Lotnicze

Inwestycja realizowana jest przez Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze".

Port lotniczy w Radomiu rozpoczął działalność w maju 2014 r. Przez krótki czas loty z tego miasta odbywały się m.in. do Rygi i Berlina. Było to jedyne lotnisko użytku publicznego w Polsce, które powstało bez wsparcia unijnego. Miasto zainwestowało w jego utworzenie ponad 100 mln zł. Po ogłoszeniu przez sąd w 2018 r. upadłości miejskiej spółki Port Lotniczy Radom, lotnisko kupiło PPL i wybudowało je prawie od nowa. Koszt inwestycji to ok. 800 mln zł. Port powstał z myślą głównie o przewoźnikach niskokosztowych i czarterowych.

