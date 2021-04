Louvre Hotels buduje drugi filar biznesu. W Warszawie powstanie Tulip Residences

Nowa koncepcja Tulip Residences: mieszkanie, przestrzeń coworkingowa oraz strefa wypoczynku

W ciągu najbliższych pięciu lat Louvre Hotels Group planuje otwarcie około trzydziestu obiektów Tulip Residences w całej Europie.

Już w maju 2021 roku powstanie drugi w Europie i pierwszy w Polsce Tulip Residences w Warszawie.

Tulip Residences: koncepcja hybrydowa, czyli nowe oblicze pracy i wypoczynku

Tulip Residences to hybrydowa koncepcja długoterminowego zakwaterowania, która łączy wspólnotę mieszkalną, przestrzeń coworkingową i strefę wypoczynku. Każdy z hoteli apartamentowych zaoferuje gościom:

Pokój typu studio lub apartament dwupokojowy zaprojektowane na potrzeby pobytów długoterminowych i wyposażone w luksusową część sypialną, funkcjonalny aneks kuchenny, szybkie łącze internetowe oraz panoramiczny telewizor HD.

Przestrzeń coworkingową, która pozwoli gościom pracować w inspirującym otoczeniu zaprojektowanym, by pobudzać twórcze myślenie.

Tulip Café oferującą lekkie posiłki i przekąski przygotowane na bazie miejscowych, organicznych produktów, otwartą codziennie od 6:30 do 23:00.

Strefę wypoczynku, w tym salę do jogi o powierzchni 40–60 mkw., salę fitness oraz urządzenie infraterapeutyczne Vital Dome©, które wzmacnia odporność na stres, eliminuje toksyny z organizmu oraz wprowadza w stan odprężenia.

Wszystkie wnętrza zaprojektowano we współpracy z firmą Tremend Design i projektantką Magdaleną Federowicz-Boule, by w sercu miast stworzyć dla gości przestrzeń dla twórczej pracy i błogiego wypoczynku. Hotele Tulip Residences kierują swoją ofertę do klientów biznesowych szukających zakwaterowania długoterminowego, a także do klientów wypoczynkowych, w tym rodzin z dziećmi, grup znajomych czy seniorów.

Louvre Hotels Group realizuje strategię dywersyfikacji

Wprowadzając na rynek markę Tulip Residences, trzygwiazdkowy koncept hotelu lifestylowego uzupełniony wyborem czterogwiazdkowych hoteli z oznaczeniem „Collection”, Louvre Hotels Group poszerza swoje portfolio i zdobywa przyczółek w perspektywicznym segmencie rynku. Nowa marka uzupełnia dotychczasową ofertę grupy o atrakcyjną z punktu widzenia klientów i inwestorów propozycję hoteli pełniących funkcję miejskiej przystani podczas dłuższych wizyt.

