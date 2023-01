Pozytywne relacje z lokalną wspólnotą mają szczególne znaczenie dla branży hospitality. Dlatego hotele zrzeszone w Louvre Hotels Group każdego roku angażują się w działania CSR na własnym podwórku.

Dobrym sposobem na budowanie dobrosąsiedzkich relacji jest zaprzyjaźnienie się z najmłodszymi członkami lokalnych społeczności. Obiekty Louvre Hotels Group otwierają więc swoje progi dla dzieciaków z przedszkoli i podstawówek, by zdradzić im sekrety funkcjonowania hotelu, a przede wszystkim zafundować dzień pełen świetnej zabawy. W październiku minionego roku warszawski kompleks hotelowy sieci odwiedzili podopieczni Przedszkola Niepublicznego Agatka.

Maluchy wzięły udział w warsztatach kulinarnych pod okiem szefa kuchni Marcina Małeckiego oraz uczyły się zasad segregowania odpadów. W okresie świątecznym natomiast załoga Campanile Lublin zaprosiła w swoje progi dzieci z miejscowego Przedszkola Integracyjnego nr 39. Na małych gości czekały gry i zabawy oraz pyszne i zdrowe jedzenie, a także Święty Mikołaj z workiem pełnym prezentów. Hotel Campanile Bydgoszcz odwiedzili z kolei uczniowie Szkoły Podstawowej nr 31. Wizyta była okazją, by poznać obiekt od podszewki, a także wziąć udział w warsztatach z przygotowywania ozdób świątecznych. Wszyscy mali artyści otrzymali nagrody, a owoce ich pracy przyozdobiły hotelową choinkę.

Okazać gościnność to znaczy – otworzyć się na drugiego człowieka i jego potrzeby. Hotele Campanile rozwijają program LiveMyLifestyle. Idea polega na tym, by spróbować spojrzeć na świat z perspektywy osób z niepełnosprawnościami i usuwać bariery, także te, które stają im na przeszkodzie w podejmowaniu aktywności zawodowej. Załoga Campanile Bydgoszcz gościła na praktykach grupę osób z niepełnosprawnością intelektualną, którzy uczęszczają do Pracowni Czynności Dnia Codziennego przy Warsztatach Terapii Zajęciowej VICTORIA Polskiego Związku Niewidomych. Praktykanci mogli dowiedzieć się, jak wygląda przygotowanie hotelowego pokoju i samemu zmierzyć się z tym zadaniem. Z kolei Campanile Kraków kontynuuje współpracę z miejscowym Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym nr 1. Sześciu uczniów placówki odbywa w hotelu praktykę w ramach przysposobienia do zawodu pracownika pomocniczego obsługi hotelowej.

Działania na rzecz lokalnej społeczności obejmują nie tylko nawiązywanie pozytywnych relacji z ludźmi, lecz także z miejscową przyrodą. W październiku załoga Golden Tulip Warsaw Centre skorzystała z pięknej jesiennej pogody, by robić piękne rzeczy. We współpracy z warszawskimi Lasami Miejskimi zespół hotelowy przystąpił do sprzątania pobliskiego Lasku na Kole. Tymczasem załoga Metropolo by Golden Tulip w Krakowie zainstalowała w przyhotelowym zagajniku pięć karmników dla wiewiórek. Rude gryzonie od razu rozsmakowały się w orzeszkach i suszonych owocach, dzięki którym dobrze przygotowały się do zimy.

Częścią lokalnej wspólnoty są również zwierzęta domowe. Obiekty Louvre Hotels Group to miejsca przyjazne dla czworonożnych pupili, a szczególną troską otaczają te spośród psów i kotów, które zawiodły się na ludziach. Załoga Campanile Łódź wsparła podopiecznych Fundacji dla Szczeniąt Judyta zbiórką produktów sanitarnych oraz koców, dzięki którym psiaki mogą czekać na adopcję w czystych i ciepłych kojcach. Na podobne prezenty oraz pięćdziesiąt kilogramów suchej karmy od załogi Campanile Bydgoszcz mogli liczyć czworonożni podopieczni miejscowego schroniska dla zwierząt. Z kolei pracownicy hotelu Campanile Kraków wraz ze swoimi dziećmi wybrali się do schroniska prowadzonego przez Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami. Wspólnymi siłami ułożyli i posegregowali prawie tonę karmy oraz zajęli się uporządkowaniem legowisk i akcesoriów dla zwierząt. Załoganci krakowskiego Metropolo by Golden Tulip zadbali natomiast o podopiecznych ośrodka adopcyjnego Skawińskiego Stowarzyszenia Pomocy dla Zwierząt. Pracownicy Campanile Wrocław Stare Miasto odwiedzili Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt we Wrocławiu. Przekazali dziesięć dużych worków z ręcznikami i prześcieradłami, które nie mogły już trafić do hotelowych pokoi, a także karmę oraz inne smakołyki dla psów i kotów. Ich koledzy z Campanile Wrocław Centrum z podobną wizytą udali się do schroniska Azyl Oleśnickie Bidy.

Okres świąteczny to szczególny moment dla budowania pozytywnych relacji z otoczeniem. Wówczas osoby, którym doskwiera samotność i które borykają się z trudnymi wyzwaniami, szczególnie radują się z wyciągniętej ku nim pomocnej dłoni. W ramach akcji Święty Mikołaj dla Seniora starsze osoby znajdujące się w potrzebie wysyłają do darczyńców listy z życzeniami. W Wigilię podopieczni domów pomocy społecznej cieszyli się z prezentów, które przesłali im załoganci hoteli Campanile ze Szczecina, Poznania i Bydgoszczy. Tuż przed Wigilią natomiast załoga warszawskiego kompleksu Louvre Hotels Group przyjęła na świątecznej kolacji i słodkim poczęstunku wychowanków i opiekunów trzech placówek należących do stołecznego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych numer 2. Pracowniczki kompleksu Weronika Wojtowicz i Aldona Skoniecka wspólnie z dziećmi zajęły się także dekorowaniem świątecznych bombek, które młodzi goście zebrali ze sobą. Pracownicy centrali Louvre Hotels Group jak co roku wsparli Fundację Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”. Fundacja otacza opieką chore i niepełnosprawne dzieci z dużymi problemami zdrowotnymi, wspiera ich edukację oraz pomaga w trudnej sytuacji materialnej. Warszawskie biuro Louvre Hotels Group stanęło na wysokości zadania i postarało się o upominki, które powinny wywołać uśmiech na twarzach podopiecznych Fundacji: przybory szkolne i plastyczne oraz zabawki.

