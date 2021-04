Louvre Hotels Group na rzecz zrównoważonego rozwoju

Louvre Hotels Group rusza z akcją zachęcającą swoich gości hotelowych do włączenia się w działania prośrodowiskowe. Na razie kampania rozpocznie się w social media, a po ponownym otwarciu hoteli będzie kontynuowana w ich przestrzeniach.

Louvre Hotels Group zaprasza gości do wspólnej troski o zrównoważony rozwój

O wyborze hotelu przez konsumenta coraz częściej nie decydują już tylko jakość usług, lokalizacja i cena. Stale rośnie liczba osób, które przy podejmowaniu decyzji zwracają uwagę na proekologiczną postawę danego obiektu. Co więcej, świadomi konsumenci liczą nie tylko na implementację dobrych praktyk przez załogę hotelową, ale również na to, że obiekt pozwoli im aktywnie włączyć się w działania na rzecz ochrony środowiska.

Choć jakość usług, lokalizacja i cena wciąż pozostają głównymi czynnikami wpływającymi na wybory konsumentów, to proekologiczna postawa hotelu odgrywa coraz istotniejszą rolę w procesie decyzyjnym. Większość oczekuje od hotelu podejmowania działań na rzecz szeroko pojętej ochrony środowiska – i nie jest to nowe zjawisko . Goście coraz rzadziej akceptują też sytuację, gdy hotel nie daje im możliwości realizowania proekologicznych praktyk, które zaadaptowali już w domu. Louvre Hotels Group wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom, z jednej strony zapraszając gości do wspólnych działań na rzecz redukcji odpadów oraz śladu węglowego i wodnego generowanych przez hotele, a z drugiej – sięgając po nowoczesne rozwiązania w zakresie przyjaznej środowisku chemii gospodarczej.

Hotel, pensjonat, ośrodek wypoczynkowy - szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl

Kampania edukacyjna na rzecz zrównoważonego pobytu

W kwietniu Campanile rozpocznie w mediach społecznościowych pilotażową kampanię edukacyjną, w ramach której hotele zaproszą gości, by podczas pobytu aktywnie włączyli się w proekologiczną politykę marki. Infografiki przypomną o tym, że w myśl powiedzenia o kropli, która drąży skałę, drobne z pozoru decyzje podejmowane podczas wykonywania codziennych czynności mają znaczenie, jeśli stanowią część zmiany nawyków całego społeczeństwa. Po złagodzeniu obowiązujących obostrzeń pandemicznych i ponownym otwarciu branży kampania będzie kontynuowana w przestrzeniach hotelowych.