Produkcja jedzenia pochłania olbrzymie ilości energii i zasobów. Dlatego marnowanie żywności jest jednym z wiodących czynników napędzających zmiany klimatyczne. By zmniejszyć ślad węglowy i wodny swoich hoteli w Polsce i realizować globalne ambicje sieci w zakresie zrównoważonego rozwoju branży hotelarskiej, Louvre Hotels Group dołącza do Foodsi – społeczności odpowiedzialnych sprzedawców i świadomych konsumentów wyznających filozofię zero waste.

Foodsi to stworzona przez Mateusza Kowalczyka i Kubę Fryszczyna aplikacja, która każdego dnia pomaga użytkownikom ratować jedzenie i inne produkty – od kosmetyków i kwiatów po przysmaki dla zwierząt. Dzięki Foodsi restauracje, sklepy czy piekarnie, jeśli nie uda im się sprzedać danego dnia wszystkich produktów, mogą zaprosić do siebie za pośrednictwem aplikacji osoby z okolicy, które chętnie odbiorą przygotowaną przez lokal paczkę-niespodziankę. To układ, dzięki któremu wszyscy wygrywają.

Lokal zyskuje nowych fanów i ogranicza straty, a użytkownicy mogą pomóc środowisku, a zarazem cieszyć się pysznym jedzeniem w atrakcyjnej cenie. Foodsi działa we wszystkich większych miastach w Polsce. Aplikację pobrało ją już ponad milion osób, a prawie pięć tysięcy lokali dba dzięki niej o to, by nic się u nich nie zmarnowało. Teraz do społeczności dołączyły również hotele należące do sieci Louvre Hotels Group.

– Współczesne wyzwania ekologiczne mają wymiar globalny, ale w Louvre Hotels Group wierzymy, że aby stawić im czoła, musimy pracować również na poziomie lokalnym i budować społeczności, które każdego dnia dokonują wyborów przyjaznych planecie. Sięgamy w tym celu po dwa narzędzia: innowacyjne technologie i dobrą wolę zwykłych ludzi. Dlatego właśnie nawiązaliśmy współpracę z Foodsi. Minimalizowanie śladu węglowego naszych hoteli poprzez redukcję ilości odpadów i oszczędzanie energii zawsze było ważną częścią naszych wysiłków na rzecz zrównoważonego rozwoju. Teraz mamy do dyspozycji narzędzie, które pozwala nam osiągać jeszcze lepsze rezultaty w tym obszarze, a zarazem zacieśniać relację z sąsiadami, dla których nasze hotelowe restauracje każdego dnia przygotowują wypełnione po brzegi pysznościami paczki-niespodzianki – mówi Danuta Marcinkowska, Marketing & PR Coordinator, Louvre Hotels Group.

Współpraca między Louvre Hotels Group a Foodsi zaczęła się od pilotażowego programu prowadzonego w hotelu Campanile Bydgoszcz, do którego szybko dołączyły obiekty tej samej marki w Poznaniu i Lublinie.

– Byliśmy mile zaskoczeni tym, że paczki z naszej restauracji rozchodzą się niczym świeże bułeczki. Cieszą nas również wysokie oceny od użytkowników aplikacji Foodsi, którzy skosztowali naszych niespodzianek – mówi Natalia Kukowska, Dyrektor Regionu Zachodniego oraz Dyrektor Hotelu Campanile Bydgoszcz.

Już wkrótce do społeczności Foodsi dołączą wszystkie własnościowe hotele Louvre Hotels Group w Polsce działające pod szyldem marki Campanile.

Portfolio Louvre Hotels Group obejmuje obecnie około 1 700 hoteli w 60 krajach. Posiada pełną gamę hoteli od 1 do 5 gwiazdek, w tym marki Première Classe, Kyriad, Kyriad Direct, Tulip Inn, Tulip Residences, Campanile, Golden Tulip, Royal Tulip, 5 marek sieci Sarovar w Indiach oraz francuską grupę Hôtels & Préférence.

