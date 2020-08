Louvre Hotels Group z audytem. Pozwoli na minimalizację niebezpieczeństwa zakażenia COVID-19

Louvre Hotels Group podejmuje kolejne kroki w ramach kampanii prozdrowotnej Clean&Safe, zobowiązując się do przeprowadzenia niezależnego audytu we wszystkich hotelach sieci do końca września, by upewnić się, że nowe metody zapobiegania rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych trwale wrosły w codzienność klientów i pracowników.

Globalna grupa hotelowa, dysponująca niemal 1500 hotelami (m.in. Golden Tulip, Metropolo by Golden Tulip, Première Classe) w 54 krajach, już na samym początku kryzysu związanego z pandemią COVID-19 opublikowała swoją Kartę Zobowiązań, by wyjść naprzeciw obawom zarówno klientów, jak i pracowników. Na jej podstawie eksperci grupy w zakresie kontroli jakości, inżynierii operacyjnej, cateringu, obsługi klienta oraz bezpieczeństwa i higieny pracy wdrożyli co najmniej 200 nowych procedur i programów szkoleniowych we wszystkich obiektach sieci.

By trwale związać nowe procedury z codziennością pracowników i gości, Louvre Hotels Group powierzyła NSF International przeprowadzenie audytów w obiektach grupy w ponad 50 krajach.

Głównym zadaniem NSF International jest monitorowanie właściwego wdrożenia procedur w zakresie ochrony zdrowia we wszystkich hotelach grupy – niezależnie od szyldu, pod którym działa dany hotel, oraz tego, jak jest zarządzany. Cel ten zostanie osiągnięty jeszcze tego lata za pomocą pogłębionych audytów prowadzonych w trzech fazach, co pozwoli zminimalizować ryzyko związane z COVID-19 i wzmocnić zaufanie pracowników oraz klientów do Louvre Hotels Grup.

Na koniec inspekcji każdy hotel, który spełnił wymagania określone przez NSF International, otrzymuje certyfikat oraz odznakę, która może zostać zaprezentowana u wejścia do obiektu. Jeśli obiekt nie spełni minimalnych kryteriów, ponowny audyt zostanie przeprowadzony w kolejnych tygodniach.

- Jako niezależna, światowa organizacja korzystamy z globalnej sieci ekspertów w zakresie zdrowia publicznego i ochrony środowiska: od mikrobiologów i toksykologów po lekarzy oraz inżynierów – powiedział Werner Linders, Global Lead – Checked by NSF™.

Biorąc pod uwagę lokalne obostrzenia sanitarne, a także po to, by umożliwić audyt we wszystkich hotelach do końca września, program Checked by NSF™ dopuszcza, by w niektórych trudniej dostępnych miejscach lub w krajach wciąż zmagających się z epidemią kontrola procedur odbywała się zdalnie – w formie wideokonferencji na komputerze czy smartfonie. W ramach zdalnego audytu właściciele hotelu otrzymują wskazówki dotyczące samooceny (w tym materiały fotograficzne, dokumenty etc.), a następnie uczestniczą w dwugodzinnej wideokonferencji z ekspertem z NFS International.

– Ten historyczny kryzys sprawił, że przyjęliśmy niezwykle proaktywną i responsywną postawę, gdy idzie o kontrolę jakości, inżynierię operacyjną i obsługę klienta. Wydało się nam oczywiste, że powinniśmy zdać się na dwa rodzaje ekspertyzy, zarówno na naszych wewnętrznych specjalistów z branży HoReCa, jak i na cieszącą się zaufaniem organizację zewnętrzną NSF International, z którą współpracujemy od 2016 roku. Naszym celem jest sprawić, by nowe standardy sanitarne stały się czymś naturalnym tak naszych pracowników, jak naszych klientów – powiedziała Sandrine Gosse, Quality and Customer Service Director, Louvre Hotels Group.