Louvre Hotels otwiera swój pierwszy inteligentny hotel

Obiekt znajduje się we francuskim Lyonie, w dynamicznie rozwijającej się okolicy lotniska Bron, i jest pierwszym europejskim hotelem klasy średniej oferującym w stu procentach zdigitalizowany dostęp do usług.

Dzięki temu rozwiązaniu goście mogą odkryć zupełnie nowy sposób na wygodny, bezpieczny i zrównoważony pobyt.

Koncepcja hotelu przyszłości jest owocem prac badawczo-rozwojowych prowadzonych w Paryżu i Szanghaju w ramach Globalnego Centrum Innowacji Jin Jiang International.

Smart Inside – nowe oznaczenie dla hoteli LHG w Europie

Po sukcesie otwartego w 2018 roku Campanile Smart Hotel w Szanghaju koncepcja technologiczna Louvre Hotels Group zadebiutowała w Europie w obiekcie Campanile Smart Lyon. Pierwszy na kontynencie hotel z oznaczeniem Smart Inside oferuje co najmniej dwadzieścia innowacyjnych udogodnień, których celem jest uatrakcyjnienie pobytu gościa. Rozwiązania testowane dotychczas w hotelach marki Campanile docelowo mają zostać dostosowane do potrzeb wszystkich marek grupy na całym świecie.

Sercem hotelowych innowacji jest intuicyjna w obsłudze i dostępna na wszystkich urządzeniach podłączonych do internetu aplikacja w wersji light, której nie trzeba zapisywać w pamięci telefonu. Koncepcja jest prosta: gość zyskuje w stu procentach zdigitalizowany, płynny, szybki i „bezdotykowy” dostęp do usług. W każdej chwili może jednak zrezygnować z tej opcji i cieszyć się pobytem w tradycyjny sposób – załoga hotelowa zawsze pozostaje do jego dyspozycji.

Innowacyjny pobyt od „A” do „Z”

Podczas pobytu technologia towarzyszy gościom na każdym kroku. Po przyjeździe mogą zameldować się o dowolnej porze dnia i nocy za pomocą połączonego z siecią stanowiska. Na tym etapie otrzymują kod QR, który stanie się dla nich przewodnikiem podczas pobytu. Ruszając do pokoju, nie muszą czekać na windę – mogą wezwać ją po drodze, bezpośrednio ze swojego smartfona.