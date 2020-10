Louvre Hotels wprowadza zmiany w programie lojalnościowym

W każdej chwili i na całym świecie stali klienci marek hotelowych zrzeszonych w Louvre Hotels Group mogą czerpać korzyści z uczestnictwa w bezpłatnym programie lojalnościowym Flavours Instant Benefit. Dzięki niemu mają dostęp do najlepszych ofert cenowych we wszystkich hotelach grupy, a na każdy pobyt otrzymują stałą zniżkę, która od 15 września wzrosła z 5 proc. do 10 proc. Wystarczy pobrać aplikację.

Celem programu lojalnościowego Flavours Instant Benefit jest wzmocnienie relacji między Louvre Hotels Group a gośćmi dokonującymi regularnych rezerwacji przez Internet. Członkostwo nie wiąże się z żadnymi kosztami po stronie klienta. Jedynym warunkiem uczestnictwa jest pobranie aplikacji Louvre Hotels Group na system Android lub IOS oraz rejestracja do programu.

Dotychczas uczestnicy mogli liczyć na stałą zniżkę w wysokości 5% oraz dostęp do informacji o najlepszych stawkach we wszystkich hotelach grupy na całym świecie. Od 15 września zniżka wzrosła do 10% zarówno dla obecnych, jak i przyszłych zarejestrowanych użytkowników aplikacji i członków programu. Promocja potrwa do początku przyszłego roku i będzie dostępna dla pobytów zarezerwowanych i zrealizowanych w okresie od 15 września 2020 roku do 6 stycznia 2021 roku.

– Dzięki naszej aplikacji i powiązanym z nią programowi lojalnościowemu możemy zaoferować naszym gościom możliwość wygodnego przeglądania najlepszych ofert, szybką obsługę rezerwacji i łatwość zarządzania nimi oraz stałą zniżkę na każdy pobyt. A to dopiero początek korzyści. Cały czas rozwijamy aplikację w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań i funkcjonalności, których oczekują użytkownicy, a program Flavours Instant Benefit będzie sukcesywnie poszerzany o nowe promocje, przygotowane z myślą o klientach często korzystających z usług Louvre Hotels Group – mówi François Delattre, Director Integration Management, odpowiedzialny za nadzór operacyjny nad hotelami grupy Louvre Hotels w Polsce i Niemczech.

Użytkownicy aplikacji Louvre Hotels Group oraz członkowie programu Flavours Instant Benefit mogą cieszyć się spersonalizowaną ofertą obejmującą hotele marek Royal Tulip, Golden Tulip, Tulip Inn, Campanile, Kyriad, Kyriad Direct oraz Première Classe. Łącznie to ponad 1500 hoteli na całym świecie.