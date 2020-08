Lubelski Hotel Europa z nowym operatorem

Właścicielem budynku z 1867 roku jest spółka Bieszczadzkie Schroniska i Hotele PTTK z siedzibą w Sanoku, ale to nie ona prowadzi tam hotel. Przez lata zajmowała się tym lubelska firma Europa S.A. Niedawno jednak drogi obu spółek się rozeszły. Europa została zamknięta.

Z końcem lipca doszło do sfinalizowania umowy, na mocy której nowym operatorem Hotelu Europa została spółka należąca do Grupy Platan. Należą do niej obiekty w Zakopanem, Wiśle (Aries Hotel & Spa), Kamieniu i Serocku (Klub Mila Kamień i Klub Mila Zegrzanek).