Luksusowe marki stawiają na sezonowe butiki w renomowanych resortach turystycznych

Przez pandemię najbardziej ucierpiały marki ze średniej półki. Zamykają część lokalizacji w opustoszałych przez home office dzielnicach biznesowych i szukają lokalizacji bliżej mieszkań.

Luksusowe brandy również odnotowały straty, ale szybko je odrabiają. Dior i Chanel radzą sobie fantastycznie. Biją nawet rekordy sprzedaży.

Turystyczne lokalizacje to teraz topowy wybór luksusowych marek. Na sezon letni chętnie wybierają okolice takie, jak np. Capri, Saint Tropez, zaś na sezon zimowy – górskie pasaże turystyczne.

Prognozuje się, że globalnie jeszcze przez 12 – 18 miesięcy będziemy świadkami kolejnych zamknięć i istotnych zmian na rynku, także w zakresie nieruchomości handlowych.

Aktualne pozostają wyzwania topowych marek w zakresie dostępności odpowiednich lokali. Chanel interesuje się przede wszystkim ulicami handlowymi, których sytuacja w Polsce jest wciąż trudna. Jednak pandemia obudziła dyskusje o roli handlu i przenoszeniu go z galerii na ulice.

Pandemia uderza w luksusowe marki



- To niezwykła szansa, by polskie miasta wprowadziły strategie wspierające transformację takich arterii, jak np. warszawski Trakt Królewski, by skuteczniej przyciągać najbardziej prestiżowe marki i odzwierciedlić europejskie aspiracje mieszkańców i samorządów - uważa Agata Krysiak, ekspertka ds. rynku luksusowego.

Czy osłabiona pozycja galerii handlowych przekreśla szansę na to, że marki premium będą się tam otwierać?

LVMH przejmuje i sięga po nowe możliwości w sferze luksusu



- Centra handlowe nigdy nie były ich naturalnym środowiskiem, choć istnieją wyjątki na świecie, czego dobrym przykładem jest The Dubai Mall czy luksusowe department stores, takie jak: Harrods, KaDeWe czy Le Bon March Marché. Są to jednak wyjątkowe lokalizacje, których powodzenie i popularność jest ściśle związana z długą historią lub odpowiednim zaplanowaniem inwestycji. Polskim przykładem mógłby być np. Vitkac - wylicza Agata Krysiak.

Hotel, pensjonat, ośrodek wypoczynkowy - szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl