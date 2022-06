Maciej Dudzik zadba o gastronomię w InterContinental Warszawa

Maciej Dudzik rozpoczął swoją karierę hotelarską w The Ritz-Carlton w Irlandii, gdzie na początku odpowiadał za projekt zmian w Restauracji Gordona Ramsay. W czasie prawie 5 lat pracy dla The Ritz-Carlton Hotel Company L.L.C. Dudzik odpowiadał m.in. za renowację i re-launch restauracji i barów, a w 2013 objął funkcję kierownika gastronomii w The Ritz-Carlton w Niemczech.

W 2014 roku Maciej przeniósł się do Kanady, aby zarządzać restauracją Toca w The Ritz-Carlton Toronto, we współpracy z Oliverem Glowig uznanym szefem kuchni z dwiema gwiazdkami Michelin. Powrót do Irlandii w 2015 roku wiązał się dla Macieja z nowym projektem, renowacji i ponownego otwarcia restauracji oraz przestrzeni bankietowej w hotelu The Westbury, który należy do Leading Hotels of the World.

Po 2 latach Maciej Dudzik wrócił do The Ritz-Carlton, tym razem na Bliski Wschód (Bahrain), gdzie zarządzał 13 restauracjami i barami oraz przestrzenią bankietową na ponad 2000 osób. Kolejne wyzwanie czekało na Macieja w Puerto Rico w Dorado Beach, a Ritz-Carlton Reserve Hotel, gdzie wraz z zespołem był odpowiedzialny za otwarcie hotelu po renowacji spowodowanej huraganem w 2018 roku. Hotel dziś jest w światowej czołówce i został wyróżniony: Five-Star Forbes, AAA Five Diamond Award, Conde Nast Traveler as #1 Top 50 Resorts in the Caribbien i 14 The best Resorts in the World.

Po 16 latach pracy w najlepszych i najbardziej luksusowych hotelach na świecie Maciej Dudzik wraca do Polski, aby wykorzystać międzynarodowe doświadczenie w hotelu InterContinental Warszawa.

Maciej Dudzik przyjechał do Polski z żoną i czwórką dzieci oraz psem. Pasją Macieja jest sport, a zwłaszcza koszykówka, którą uprawiał zawodowo, zanim pochłonęła go kariera w hotelarstwie.