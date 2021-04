Majówka bez hoteli. Lockdown przedłużony do 3 maja

Sytuacja epidemiczna wciąż jest poważna. Wzrosty zakażeń ustabilizowały się na poziomie 20 tys. dziennie. Nie ma dalszej eskalacji zakażeń. Jak tłumaczył Adam Niedzielski podczas konferencji, sytuacja z łóżkami i respiratorami jest różna w zależności od regionów.

- Do 3 maja nie będzie możliwości prowadzenia hoteli i obiektów noclegowych. Informujemy o tym po to, aby nie było dylematów co do tego, jakie decyzje podejmować w związku z majówką - wyjaśnił minister.

Wyjątkiem są m.in. hotele robotnicze, a także noclegi świadczone w ramach niektórych podróży służbowych – np. medyków, kierowców wykonujących transport drogowy czy żołnierzy. Dokładny katalog wyjątków wraz z wymaganym potwierdzeniem odbywania podróży służbowej znajdzie się w rozporządzeniu.

fot. KPRM/Twitter

Rząd przedłużył również wszystkie pozostałe regulacje. - Obowiązywanie przedłużamy do kolejnej niedzieli, czyli do 25 kwietnia - mówił Adam Niedzielski.

Wielkopowierzchniowe sklepy meblowe i budowlane o powierzchni powyżej 2 tys. mkw. pozostaną zamknięte.

Salony fryzjerskie i kosmetyczne oraz kina – pozostają zamknięte.

Centra i galerie handlowe – tak jak obecnie – pozostają zamknięte, z wyjątkiem m.in.: sklepów spożywczych, aptek i drogerii, salonów prasowych, księgarni.

W placówkach handlowych na targu lub poczcie obowiązują limity osób: 1 osoba na 15 mkw. – w sklepach do 100 mkw. i 1 osoba na 20 mkw. – w sklepach powyżej 100 mkw.

Od 19 kwietnia żłobki i przedszkola będą czynne dla wszystkich dzieci, a od tego samego dnia rząd dopuszcza możliwość uprawiania sportu w obiektach sportowych na świeżym powietrzu (do 25 osób) i uczestnictwa dzieci i młodzieży we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy.

fot. KPRM/Twitter